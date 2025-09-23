경산경찰서, 제2회 탈북민과 함께하는 한마음 체육대회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

탈북민과 지역 주민이 어울린 화합의 장 마련

경산경찰서 안보자문위원회(회장 김진영)는 20일 '제2회 탈북민과 함께하는 한마음 체육대회(먼저 온 통일 가족 운동회)' 를 개최했다.

이번 행사는 북한이탈주민과 지역 주민이 함께 어울리며 소통과 화합을 다지는 자리로 마련됐으며 개회식을 시작으로 체육대회, 장기자랑과 레크리에이션, 축하공연 등 다채로운 프로그램으로 진행됐다.

체육대회에서는 공굴리기·줄다리기·계주 등 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 종목으로 구성해 참가자들의 많은 호응을 얻었으며 두 개조로 나뉘어 조장과 응원단장의 열띤 응원을 시작으로 체육대회의 화려한 막을 열었다.

이어 진행된 장기자랑과 레크리에이션에서는 노래자랑과 게임이 펼쳐져 흥겨운 분위기를 더했고 준비된 다양한 경품은 행사에 즐거움을 보탰다.

이번 체육대회는 탈북민과 지역 주민이 서로에 대한 이해와 공감대를 형성하고 단순한 체육 활동을 넘어 지역사회가 따뜻하고 건강한 공동체로 성장하는 데 밑거름이 됐다.





행사를 주최한 김진영 회장은 "오늘 이 자리가 먼저 온 통일 가족과 지역 주민이 마음을 열고 함께 웃으며 미래를 향해 나아가는 소중한 시간이 되었기를 바란다"고 전했다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

