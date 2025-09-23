노원구, 지반침하 대응체계 구축…"신속·체계적 대처"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

매뉴얼 제작·대응반 운영 주민 불안 해소

서울 노원구(구청장 오승록)가 도심지에서 반복되는 지반침하(땅꺼짐) 사고에 대응하기 위해 신속 대응과 체계적 조치가 가능한 ‘지반침하 대응체계’를 구축했다고 23일 밝혔다.

지하개발 현장 위험요소를 살피는 모습. 노원구 제공.

구에 따르면 2023년부터 올 7월까지 노원구에서 발생한 지반침하는 총 24건으로, 이 중 75%인 18건은 하수관로 등 지하시설물이 원인이었다. 또 해빙기부터 집중호우가 이어지는 시기에 발생한 사례만 79%(19건)에 달해 계절적 요인이 사고 발생에 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다.

이에 노원구는 풍수해 재난안전대책본부 운영 기간 중 풍수해 근무 1단계(주의) 이상 발령 시 자동으로 ‘지반침하 대응반’을 가동하는 체계를 마련했다. 토목과 직원과 현장기동반을 보강해 초동 대응에 나서며, 신고나 발생 인지 시에는 초기대응-비상대응-원인 파악 및 복구로 이어지는 단계별 조치 체계가 작동된다.

특히 현장 도착 후에는 사고 위험도를 ‘단순-긴급-심각’ 3단계로 나눠 대응한다. 공동(空洞) 발생 위치가 지하개발사업장 주변일 경우에는 시설 관리자와 합동점검을 실시하고, 필요시 노원구 지하안전위원의 자문을 받아 즉각 조치에 나선다.

실효성을 높이기 위해 구는 약 40쪽 분량의 ‘지반침하 대응 매뉴얼’도 제작했다. 매뉴얼에는 지반침하의 개념과 유사 용어 정의, 위험도 분류 기준, 단계별 현장 조치 요령 등이 담겼다. 또한 굴착공사 주변 영향 범위 측정법, 원인별 사고 전개 유형 등을 사진과 함께 제시해 신규 직원도 현장에서 쉽게 적용할 수 있도록 했다. 구는 이를 바탕으로 소속 공무원 대상 교육을 실시해 대응 역량을 강화할 방침이다.

구 관계자는 “반복되는 지반침하로 구민 불안이 커지고 있다”며 “초동 대처의 중요성에 대한 인식이 높아지는 상황에서 대응체계 마련은 필수”라고 설명했다.





오승록 노원구청장은 “주민의 생명과 재산 피해를 막기 위한 안전 대응 역량은 행정 신뢰의 기본”이라며 “예방부터 초기 대응, 사후 관리까지 신속하고 체계적으로 임하겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

