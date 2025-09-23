양평군, 제10회 양평군 평생학습축제 27일 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"배운다, 미래가 보인다"

모두가 즐기는 평생학습 축제의 장 마련

경기 양평군(군수 전진선)은 오는 27일 양평군 평생학습센터 일원에서 '2025년 제10회 양평군 평생학습축제'를 개최한다고 23일 밝혔다.

'2025년 제10회 양평군 평생학습축제' 안내문. 양평군 제공

올해로 10회를 맞는 이번 축제는 '평생학습을 배우다, 미래가 보인다'를 표어로, 남녀노소 누구나 배움의 즐거움을 체험하고 평생교육의 가치를 공유할 수 있는 기회의 장으로 마련될 예정이다. 특히 이번 축제는 기존의 평생학습센터 광장에서 정례적으로 운영되던 방식에서 벗어나, △양평도서관 △군립미술관 △평생학습센터와 연계한 축제로 새롭게 진행된다.

주 무대에서는 매 정시마다 다양한 동아리 및 학습자 공연이 20분간 펼쳐지며, 양평군립미술관에서는 평생학습 동아리의 회화, 판화, 도예, 퀼트 작품 전시가 진행된다. 또한 △18개 체험 공간 △아이들과 함께하는 놀이 공간 △먹거리 공간 △양평도서관 추천도서 휴식공간 등 온 가족이 함께 즐길 수 있는 다채로운 프로그램이 준비되어 있다. 이와 함께, 양평군립미술관 야외에 설치된 고정수 작가의 조형물도 관람할 수 있다.

축제는 오전 11시 수어 및 무용 공연을 시작으로 개막식이 진행되며, 오후 5시까지 어쿠스틱 공연 등 다채로운 무대 공연이 준비되어 있다.





전진선 양평군수는 "올해 제10회를 맞는 평생학습축제는 양평군이 평생학습도시로 재지정된 가운데 열려 더욱 뜻깊다"며 "내년부터는 '양평매력캠퍼스(가칭)'를 통해 평생학습의 장을 조성하고, 누구나 배우고 가르치는 열린 배움터로 한 단계 더 성장하기를 기대한다"고 말했다.





양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

