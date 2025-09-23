진보당 광주시당 “버스 환승 30분→1시간” 서명 돌입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

23일부터 온·오프라인 서명 시작

외곽·출근 노선 배차 간격 불편 지적

대전 사례 언급하며 제도 개선 촉구

진보당 광주시당이 23일 시내버스 무료 환승 시간을 현행 30분에서 1시간으로 연장하기 위한 서명운동에 들어갔다.

시내버스 무료 환승 시간 연장 홍보 이미지. 진보당 광주시당 제공

광주시 시내버스 무료 환승 시간은 30분이다. 일부 외곽 노선이나 이용객이 적은 노선은 배차 간격이 30분보다 길어 무료 환승을 하지 못한다. 노선이 다양하지 않아 불편이 크고, 출근 시간 만원 버스가 정류장을 지나쳐 다음 버스를 기다리다 30분을 넘기는 경우도 잦다.

김선미 광주시당 환경위원장은 "환승 시 '감사합니다'라는 안내 멘트가 나오면 무료 환승 시간이 지났다는 의미다. 1,250원에 불과하지만 큰 손해를 보는 느낌"이라고 이용객들의 목소리를 전했다. 또 "'대자보 도시' 정책이 탄소 배출을 줄이는 친환경 교통 정책으로 자리 잡으려면 동일 노선 환승 제외나 30분 제한을 없애야 한다. 대중교통을 더 편리하게 이용할 수 있도록 해야 한다"고 밝혔다.





대전 사례도 언급했다. 대전 시내버스는 배차 간격이 15분 이내면 30분, 16분 이상이면 60분간 무료 환승을 보장한다. 김 위원장은 "타 지자체 사례를 연구해 '대자보 도시'에 걸맞은 새로운 정책을 마련해야 한다"고 강조했다. 이어 "진보당은 시민들의 삶을 편리하고 안전하게 만들기 위해 최선을 다하겠다"며 이날부터 시작한 온·오프라인 서명운동에 시민들의 참여를 요청했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

