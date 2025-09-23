합참의장 후보 "核잠재력 보유, 전략적 억제력 위해 고려해볼만"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

진영승 합동참모의장 후보자는 23일 한미 원자력 협정 개정을 통한 핵(核) 잠재력 보유와 관련 "전략적 억제력 향상을 위해 고려해 볼 수 있다"고 말했다.

진 후보자는 이날 국회 국방위원회 소속 유용원 국민의힘 의원의 인사청문회 답변 자료를 통해 "원자력 협정은 외교부 소관 사안"이라면서도 이같이 밝혔다.

진 후보자는 다만 "핵 잠재력을 높이는 사안 핵 비확산 측면의 민감성과 경제성 등 제반 요소를 종합적으로 고려해 신중하게 풀어나가야 할 사안이라고 생각한다"고 부연했다.

진 후보자는 또 중국이 서해 잠정조치수역(PMZ) 내 불법구조물을 설치하는 등 서해의 '내해화'를 지속 시도하는 데 대해 "우리 군은 중국의 서해에서의 활동을 예의 주시하고 있다"면서 "중국군 활동을 면밀히 감시·추적하고, 중국의 군사활동에 대해선 비례성에 입각한 조치를 단호하게 시행할 것"이라고 했다.





또 최근 일각서 러시아 측이 러시아-우크라이나전쟁을 계기로 북한에 핵잠수함 모듈 일부를 제공했다는 시각과 관련해선 "최근 러시아-북한 간 군사협력 강화는 북한의 핵잠수함 기술 이전으로 이어질 가능성이 있어 관련 동향을 예의 주시 중"이라고 했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

