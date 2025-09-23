의정부시, 실질적 청년 자치 실현 박차…정책부터 공간까지 전방위 확장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김동근 시장 "청년이 머물고 싶은 의정부 만들겠다"

청년이 머무는 도시, 청년이 만드는 의정부

청년이 정책 중심에 서다…청년 중심 행정체계 구축

12만 청년이 살아가는 도시…일상 속 연결·성장 지원

경기 의정부시(시장 김동근)는 2025년 청년주간(9월 20일~26일)을 맞아 '청년이 바꾸는 도시'라는 주제 아래, 청년정책의 흐름과 핵심 정책을 점검하며 자율적 청년참여 구조 확산에 속도를 내고 있다.

제3기 청년협의체 시장과의 소통의 시간. 의정부시 제공

의정부시의 청년정책은 2017년 '청년 기본 조례' 제정으로 시작해, 2020년 '청년정책 기본계획 및 시행계획' 수립과 2022년 '청년정책'과 신설로 이어지며 체계적인 기반을 갖췄다.

이는 전국적으로도 보기 드문 구조적 변화로, 청년정책이 시정의 일부가 아닌 중심이 되는 체계로 전환된 사례다.

시는 청년의 관점이 단순한 일회성 이벤트에 그치지 않고, 정책·조직·예산 전반에 자연스럽게 녹아들 수 있는 행정 기반을 구축해가고 있다.

의정부시의 청년 인구는 현재 약 12만명으로, 전체 인구의 26%에 달한다. 이 가운데 1인 가구 청년 비율은 27.4%를 차지한다.

이에 따라 정책, 문화, 복지 지원 등 청년의 실질적인 삶을 반영한 다양한 시책을 추진하고 있다.

'청년센터', '청춘아지트'는 청년 맞춤형 문화공간으로 자리 잡았고, '청년 정신건강 상담'과 '1인 가구 응원박스'는 사회적 고립감 해소와 자립 역량 강화에 기여하고 있다.

이는 단순한 물리적 공간을 넘어, 청년 간 연결과 정서적 유대를 형성하는 거점으로 기능하고 있다.

제3기 청년협의체 위원 위촉식. 의정부시 제공

시는 단순히 청년을 위한 행정을 넘어, 청년이 직접 참여하고 함께 만들어가는 구조를 정착시켜가고 있다.

이를 대표하는 정책으로 지난해부터 도입한 '청년자율예산제'는 청년이 직접 정책을 제안하고, 심사와 예산 편성까지 주도하는 방식으로 운영되며, 실질적인 청년 자치 실현에 기여하고 있다.

올해는 총 2억 원 규모의 예산을 이 방식으로 편성해 ▲소프트웨어 구입 비용 지원 ▲청년 참여포인트제 ▲유휴공간 지원 ▲청년 노무사 상담비 지원 ▲전·월세 계약 안심 서비스 ▲청년 취·창업 강연 및 네트워킹 등 6개 사업을 추진하고 있다.

대표 사례인 '유휴공간 활용 청년공간 조성사업'은 청년협의체가 제안한 사업으로, 시 소유 공간을 청년이 직접 기획하고 운영하는 방식이다.

이는 단순한 공유 오피스를 넘어, 청년이 지역과 연결되고 자발적 활동을 실현할 수 있는 청년 자치 플랫폼으로서의 가능성을 보여준다.

앞으로도 청년이 시정의 대상이 아니라, 시정의 주체로서 함께할 수 있도록 청년 참여 기반을 지속 확장해 나갈 방침이다.

청년기본소득, 어학 및 자격시험 응시료 지원, 창업자 임차료 지원 등 실생활에 밀접한 맞춤형 정책도 꾸준히 확대하고 있다.

이러한 정책들은 단순한 금전 지원을 넘어서 청년의 역량 강화와 경제적 자립 기반 마련에 초점을 맞추고 있다.

유휴공간 활용 청년공간 조성. 의정부시 제공

특히, 청년들이 원하는 방식으로 일하고, 안정적으로 성장할 수 있는 환경 조성에 집중하고 있다. '의정부형 청년일자리'의 경우, 공공기관과 민간 기업이 협력하는 구조로 추진되며, 청년과 기업 모두의 수요를 반영한 맞춤형 일자리 매칭이 가능한 것이 특징이다.

창업 지원도 강화하고 있다. 2026년 하반기 조성을 목표로 '청년창업지원센터'를 구축 중이며, 전문 컨설팅, 마케팅, 멘토링, 사업화까지 창업 전 과정을 원스톱으로 지원할 계획이다.

이를 통해 창업 초기의 불확실성을 낮추고 지속 가능한 청년 창업 생태계를 조성한다는 방침이다.

청년 주거안정을 핵심 과제로 삼고, '베드타운'이라는 기존 도시 구조를 탈피하기 위한 전략도 추진하고 있다.

서울과 인접한 지리적 특성상 청년층의 외부 유출이 지속되자, 실거주 가능한 주거 지원을 중심으로 정책 방향을 설정했다.

청년 월세 지원, 전·월세 보증금 대출이자 지원 등 재정 지원은 물론, 한국토지주택공사(LH) 민간매입약정 방식을 통해 100호 이상의 청년임대주택 확보도 추진 중이다.

이는 단순한 주택 공급을 넘어, 청년이 머물고 싶은 도시, 삶의 기반이 되는 정주 환경을 만들어가기 위한 노력이기도 하다.

2025 청년의 날 축제. 의정부시 제공

시는 현재 '청년센터', '청춘아지트' 등 청년 전용 공간을 운영하며, 이들 공간이 청년의 마음과 일상을 지지하는 지역 거점 역할을 할 수 있도록 지원하고 있다.

다만, 기존 공간이 특정 지역에 편중돼 있다는 한계가 있어, 권역 간 균형을 고려해 송산권역에 '제2청년센터'를 조성할 계획이다.

새로 들어설 제2청년센터는 단순한 활동공간을 넘어, ▲일자리 연계 ▲진로탐색 ▲네트워킹 ▲문화활동 등 청년의 다양한 수요를 반영한 복합문화공간으로 조성된다.

기존 청년센터가 자율성과 실험성을 바탕으로 한 공간이라면, 제2청년센터는 보다 안정성과 확장성을 갖춘 공공 플랫폼으로 기능할 수 있도록 구축할 방침이다.

시는 청년을 단순한 정책 '수혜자'가 아닌, 직접 정책을 기획하고 참여하는 '설계자'로 위치시키는 것을 청년정책의 궁극적인 방향으로 삼고 있다.

이를 위해 약 50명 규모의 청년협의체를 중심으로 청년 의견 수렴, 정책 제안, 네트워크 활동 등 실질적인 참여 기반을 강화하고 있으며, 다양한 정책위원회와 기획단에도 청년들이 위원으로 참여하고 있다.

이러한 흐름은 청년이 정책 결정 과정 전반에 주도적으로 참여하는 글로벌 추세와도 맞닿아 있다.

2025 청년의 날 축제. 의정부시 제공

핀란드 헬싱키의 '청년의회'가 대표적인 예로, 의정부시는 이러한 글로벌 흐름을 능동적으로 수용하며 청년 자치의 선도 도시로 나아가고 있다.





김동근 시장은 "청년은 의정부의 내일이자, 오늘을 움직이는 힘인 만큼, 청년이 머무르고 청년이 도시를 설계하는 구조를 만들어갈 것"이라며 "단 한 명의 청년도 정책 사각지대에 놓이지 않도록 끝까지 책임지며, 청년이 머물고 싶은 의정부를 만들겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

