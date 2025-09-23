“경남, 도시재생 사후관리 패러다임 제시…지속 가능성에 방점”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제3차 도시재생 정책포럼, 학계·지자체·행정 머리 맞대

“건물 리모델링 넘어 주민 삶·산업 연계·운영 모델까지 확장해야”

경상남도가 주최하고 경남도 도시재생지원센터가 주관한 제3차 도시재생 정책포럼이 지난 19일 경남도청에서 열렸다.

이번 포럼은 지방 중소도시의 균형 성장과 지속 가능한 도시재생을 주제로, 학계·행정·지자체 전문가들이 머리를 맞댔다.

행사는 등록과 개회식으로 시작됐다. 건설소방위원장과 행정부지사, 도시주택국장이 참석해 인사말을 전하며, "도시재생은 단순한 외형 개선을 넘어 주민 삶의 질 향상과 지역 균형발전을 담보해야 한다"고 강조했다.

경상남도 2025년 제 3차 도시재생 정책포럼에서 발표자가 발표하고 있다.

AD

핵심 발제에서는 현장의 현실과 과제가 집중적으로 제기됐다.

김이탁 ㈔도시와미래 대표는 '지방 중소도시 균형성장을 위한 도시재생 대응방안'을 발표하며 "5극 권역 중심으로 재편되는 지역 구조 속에서 중소도시가 소외되지 않으려면, 도시재생을 통한 균형발전 전략이 절실하다"고 진단했다.

임상연 국토연구원 박사는 '도시재생 사후관리 필요성과 지자체 대응방안'을 주제로 "재생사업의 성패는 사업 이후 유지·관리 단계에서 갈린다"며 사후관리 체계의 필요성을 강조했다.

박진호 경남도 도시재생지원센터장은 '경상남도 도시재생 추진현황과 지속가능 방안'을 발표하면서 "경남은 국토부 공모사업을 앞두고 지자체별 맞춤형 컨설팅과 사후관리 시스템 정립에 역량을 집중하고 있다"고 설명했다.

지속가능 도시재생을 위한 사후관리 방안 마련 주제로 토론이 진행되고 있다.

토론 세션에서는 '지속 가능성'이 핵심 화두로 떠올랐다.

최열 중앙도시계획위원회 위원이 좌장을 맡아 진행한 토론에서, 정희성 경남도의원(건설소방위·예결위)은 "단기 성과 위주의 도시재생은 결국 도시 쇠퇴의 악순환을 반복할 수 있다"며 "지속 가능한 도시재생을 위한 사후관리 방안 중 과역 지자체의 제도적, 정책 일관성 유지를 강조했다.

손기욱 함양군 미래발전담당관은 지방 군 단위 도시재생의 어려움을 언급하며 "도시재생센터의 법인화를 통한 인력의 안정성을 구축하고, 인구 소멸과 맞물린 지역에서는 주민 자생력이 핵심"이라고 강조했다.

장병수 밀양 문화도시센터장은 구 밀양대학교 햇살캠퍼스 문화적 도시재생 사례를 소개하면서 문화·예술 자원을 결합한 지속적 운영 모델의 필요성을 제안했다.

이번 포럼은 경남도가 추진하는 '사후관리형 도시재생' 전략의 초석이라는 점에서 의미가 크다.

도시재생 뉴딜 이후, 재생사업이 건물 리모델링에 머무르지 않고 주민 공동체 회복·지역 산업 연계·지속 가능한 운영 모델로 확장되어야 한다는 요구가 커지고 있기 때문이다.

전문가들은 입을 모아 "지속 가능한 도시재생은 주민 참여 확대, 재정 안정성 확보, 민관 협력 구조 강화가 병행될 때만 가능하다"고 지적했다. 특히, 해외 주요 도시들의 사례처럼 '재생 이후를 책임지는 중간지원조직'의 역할이 중요하다는 점이 강조됐다.

한 관계자는 "경남은 수출·제조업 의존도가 높은 지역 특성을 고려할 때, 경제적 활력을 불어넣는 동시에 생활 기반을 회복하는 도시재생 모델을 구축해야 한다"며 "지자체별 차별화된 전략과 지속 관리 체계가 관건"이라고 말했다.





AD

이번 제3차 정책포럼은 행정·학계·현장이 함께 도시재생의 '사후관리 패러다임'을 제시했다는 점에서 의미를 남겼다. 앞으로 경남도가 어떤 방식으로 정책적 후속 조치를 이어갈지 주목된다.





영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>