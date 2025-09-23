한국산업은행, 2025 남부권 지역성장지원펀드 위탁운용사 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3450억 규모 신속 결성 추진

한국산업은행이 23일 '2025 남부권 지역성장지원펀드' 위탁운용사로 5개 운용사를 최종 선정하였다고 밝혔다.

산업은행은 위탁운용사 공모에 지원한 15개 사를 대상으로 공정하고 투명한 심사과정을 거쳐 PE펀드(펀드 규모 2400억원) 2개 사와 VC펀드(펀드 규모 1050억원) 3개 사를 선정했으며 이번에 선정된 운용사들은 산업은행 출자금 1000억원을 마중물로 총 3450억원 규모의 펀드를 신속하게 결성할 예정이다.

이번 출자사업은 남부권본부 출범 이후 최초로 직접 조성하는 지역펀드로, 남부권의 전략산업을 육성하고 신산업 투자 및 사업재편을 통한 산업 경쟁력 확보에 기여할 예정이다.





한국산업은행은 "앞으로도 정부의 정책 방향에 맞춰 지역 균형발전과 남부권 기업의 성장을 위한 정책금융기관으로서의 역할을 적극 수행할 계획"이라고 밝혔다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

