건설공사 불법하도급 막는다…SH, 전사 예방교육 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울주택도시개발공사(SH)는 최근 정부의 불법하도급 강력 단속 기조와 국토교통부의 합동점검 확대에 대응하고자 '건설공사 불법하도급 전사적 예방 교육'을 실시했다고 22일 밝혔다.

22일 SH가 ‘건설현장 불법하도급 전사적 예방 교육을 진행하고 있다. SH 제공

AD

이번 교육은 총 2부로 구성됐으며 SH 내부직원과 SH 건설현장의 현장대리인, 건설사업관리기술인 등이 참여했다. 건설산업기본법 등 관련 법령과 불법하도급 적발사례와 제재, 하도급 관리 프로그램 등 실무에 대한 내용을 중심으로 교육이 진행됐다.

SH는 임직원의 불법하도급 예방 역량을 높이고 공정한 건설환경 조성을 위해 앞으로도 교육과 제도 개선을 추진해 나갈 방침이다.





AD

황상하 SH 사장은 "우리 공사의 사명은 시민의 안전을 지키고 품질 높은 공공주택을 제공하는 것"이라며 "교육을 계기로 전 임직원이 한 마음으로 불법하도급 근절 의지를 다져달라"고 강조했다.





이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>