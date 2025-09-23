제139기 해군사관후보생 입교 … 지성·인품·용기 두루 갖춘 장교로

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

83인의 해군사관후보생이 지성, 인품, 용기를 두루 갖춘 해군 장교로 거듭나기 위한 출항을 시작했다.

해군사관학교는 23일 오전 경남 창원시 진해구 해군사관학교 웅포강당에서 제139기 해군사관후보생 입교식을 열었다.

경남 창원시 진해구 해군사관학교 웅포강당에서 제139기 해군사관후보생 입교식이 열리고 있다. 이세령 기자

AD

지난 15일 입영한 제139기 남자 후보생 62명, 여자 후보생 21명은 입교식에서 "포기하지 않겠다", "열심히 하겠다", "끝까지 하겠다", "최선을 다하겠다" 등의 포부를 밝혔다.

이들은 지난 15일 입영해 이날 입교식을 시작으로 앞으로 10주 동안 군인화, 장교화, 해군화 등 3단계 교육 및 훈련을 거치게 된다.

2주~7주 차에 진행되는 군인화 과정은 ▲행군훈련 ▲전투수영 ▲해병대 전지훈련 ▲사격과 화생방, 기초유격이 포함된 야전교육 훈련 등이 진행된다.

8주~9주 차의 장교화 과정에선 초급 장교로서의 기본 소양과 명예심, 내면적 리더십을 함양하는 데 주력해, 임관 기수 '139'를 상징하는 13.9㎞를 달리는 '명예달리기'를 한다.

10주~11주 차의 해군화 과정에선 해군의 주요 부대와 함정 견학, 선배 장교와의 만남 등으로 해군에 대한 이해도와 소속감을 높인다.

제139기 해군사관후보생들이 경남 창원시 진해구 해군사관학교 웅포강당에서 열린 입교식에서 대대장에 대한 경례를 하고 있다. 이세령 기자

이 과정을 모두 마친 사관후보생은 오는 11월 28일 임관식 후 12월 1일 해군 소위로 부임할 예정이다.

노승균 장교교육대대장(중령)은 "임관이라는 부두에 입항하기까지 강한 비바람과 높은 파도가 여러분 앞에 있겠지만 두려워하지 말라"며 "단 한 명의 낙오자 없이 제139기 사관후보생 모두가 빛나는 소위 계급장을 달고 자랑스러운 해군 장교로 임관하는 모습을 기대한다"라고 말했다.





AD

이어 "사관후보생 모두의 건강과 힘찬 건승을 기원한다"라며 "여러분들이 대한민국 해군이며 대한민국이다"고 했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>