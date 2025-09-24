베네피아, 위해상품 판매차단 시스템 인증 획득

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대한상공회의소 인증…철저한 내부 모니터링과 품질 강화로 소비자 안전 확보

SK엠앤서비스(대표이사 김성준)에서 운영하는 선택적 복지 플랫폼 '베네피아'가 대한상공회의소 주관의 위해상품 판매차단 시스템 운영업체 인증을 받았다. 이 제도는 정부 검사기관과 협력하여 위험 우려 상품이 소비자에게 전달되는 것을 사전에 차단하는 중요 안전장치다.

'위해상품 판매차단 시스템'은 국가기술표준원, 환경부, 식품의약품안전처 등 3개 부처에서 판정한 위해상품 정보를 유통업체에 실시간으로 제공하고, 업체가 상품 등록 또는 판매 시 해당 정보를 기준으로 상품의 유해성 여부를 검증하여 문제가 있을 경우 즉시 판매 중단 및 회수 조치를 취하도록 한 시스템이다.

베네피아는 이번 인증을 계기로 복지몰 운영 내에 해당 시스템을 도입하여 상품 등록 단계부터 정부로부터 제공되는 위해상품 정보와의 연동을 강화했으며, 유통 중인 상품이 위해성이 의심될 경우 즉시 대응할 수 있는 내부 모니터링 체제를 구축했다. 또한 고객에게 인증마크를 안내하여, 소비자들이 '위해상품 판매차단 인증 업체'라는 신뢰 정보를 기반으로 안심할 수 있는 쇼핑 환경을 제공할 예정이다.

베네피아 관계자는 "최근 온라인 쇼핑과 복지몰을 이용하는 고객이 늘면서 상품 안전성이 더욱 중요해졌다"며, "이번 인증은 단순히 인증마크를 얻는 것을 넘어 베네피아는 소비자가 안심하고 쇼핑할 수 있도록 신뢰와 안전을 보장하고 중시한다는 선언이다. 앞으로도 시스템 운영의 철저함과 품질 관리 강화에 주력하겠다"고 밝혔다.





한편, 베네피아는 앞으로도 서비스 향상과 개선을 통해 지속가능한 소비 환경 조성에 기여할 계획이다. 이번 인증 획득은 SK엠앤서비스가 복지 플랫폼 시장 내 책임 있는 기업으로서의 위상을 한층 강화하는 계기가 될 전망이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

