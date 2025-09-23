전북도, 26~28일 '축산물 소비촉진행사'

한우·한돈·스테이크·계란 등 판매
전북도가 오는 26일~28일까지 사흘간 도청 서편광장에서 '2025년 축산물 소비촉진행사'를 연다.
23일 도에 따르면 이번 행사는 고물가와 소비 위축으로 어려움을 겪고 있는 축산농가를 돕고, 전북산 축산물의 우수성과 브랜드 인지도를 높이기 위해 마련됐다.
한우·한돈·산란계·낙농·오리협회 등 생산자 단체와 NH참예우조합공동사업법인, 전북한우협동조합, 농협목우촌, 임실치즈농협 등 18개 기관·업체가 참여한다.
행사 기간 도민들은 한우, 돼지고기, 계란 등 주요 축산물을 100g당 가격으로 최대 30% 저렴하게 구입할 수 있고, 가공품은 최대 50%까지 할인된다.
이날 행사장에서는 할인 판매 외에도 한우·한돈 스테이크, 수육, 계란 프라이, 구운 계란, 우유, 치즈 등 다양한 시식 행사와 한우 사진전, 경품 추첨, 축산물 이력제 홍보 등 풍성한 부대 프로그램이 진행돼 방문객들에게 다채로운 즐길 거리를 제공할 예정이다.
김종훈 도 경제부지사는 "이번 축산물 소비 촉진 행사를 통해 도내 축산물의 우수성과 안전성을 알리고 축산농가와 소비자가 함께 상생하는 좋은 기회가 되기를 기대한다"고 말했다.
