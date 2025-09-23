전북도, 26~28일 '축산물 소비촉진행사'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한우·한돈·스테이크·계란 등 판매

전북도가 오는 26일~28일까지 사흘간 도청 서편광장에서 '2025년 축산물 소비촉진행사'를 연다.

축산물 소비촉진행사 포스터. 전북도 제공

23일 도에 따르면 이번 행사는 고물가와 소비 위축으로 어려움을 겪고 있는 축산농가를 돕고, 전북산 축산물의 우수성과 브랜드 인지도를 높이기 위해 마련됐다.

한우·한돈·산란계·낙농·오리협회 등 생산자 단체와 NH참예우조합공동사업법인, 전북한우협동조합, 농협목우촌, 임실치즈농협 등 18개 기관·업체가 참여한다.

행사 기간 도민들은 한우, 돼지고기, 계란 등 주요 축산물을 100g당 가격으로 최대 30% 저렴하게 구입할 수 있고, 가공품은 최대 50%까지 할인된다.

이날 행사장에서는 할인 판매 외에도 한우·한돈 스테이크, 수육, 계란 프라이, 구운 계란, 우유, 치즈 등 다양한 시식 행사와 한우 사진전, 경품 추첨, 축산물 이력제 홍보 등 풍성한 부대 프로그램이 진행돼 방문객들에게 다채로운 즐길 거리를 제공할 예정이다.





김종훈 도 경제부지사는 "이번 축산물 소비 촉진 행사를 통해 도내 축산물의 우수성과 안전성을 알리고 축산농가와 소비자가 함께 상생하는 좋은 기회가 되기를 기대한다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

