'서면 어반센트 데시앙' 금일 1순위 청약 접수 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

- 일반분양 211가구 중 76%가 20층 이상 고층, 개방형 조망권 세대 배정돼 많은 관심 예상

- 계약금 분납제 및 1천만원 정액제, 중도금 60% 무이자 등 가격경쟁력 갖춰

AD

태영건설이 부산광역시 부산진구 서면 일대에 선보이는 '서면 어반센트 데시앙'이 금일 1순위 청약을 실시한다.

서면 어반센트 데시앙은 부산광역시 부산진구 부암동 일원에 들어서며, 지하 3층~지상 최고 46층, 5개 동, 전용면적 59~84㎡ 아파트 762가구(일반분양 211가구)와 전용면적 79·84㎡ 오피스텔 69실을 더해 총 831가구 규모로 조성된다.

상세 청약일정은 오늘 23일(화) 1순위 청약을 받고, 24일(수) 2순위 청약을 받는다. 이후 10월 1일(수) 당첨자를 발표하고, 10월 15일(수)부터 17일(금)까지 3일간 정당계약을 실시한다.

1순위 청약은 청약통장 가입기간 6개월 이상, 지역·면적별 예치금액 이상을 납입한 만 19세 이상의 부산광역시 및 울산광역시, 경상남도 거주자라면 세대주, 세대원, 유주택자 모두 가능하다. 전매제한은 6개월이며, 거주의무기간과 재당첨 제한은 적용되지 않는다.

이번 서면 어반센트 데시앙의 1순위 청약에는 많은 관심이 이어질 것으로 전망된다. 일반분양 물량의 76%가 수요자들의 선호도가 높은 20층 이상의 개방감이 우수한 고층으로 배정돼 로열 동호수를 선점할 수 있다는 점에서 실수요층의 만족도가 높게 이어지고 있어서다.

또한 단지는 수요층의 가격 부담을 줄여주는 가격 경쟁력도 갖춰 이에 따른 관심도 더해질 것으로 보인다. 실제 단지는 근래에 주변에서 공급한 단지 대비 전용 84㎡ 기준으로 분양가가 1억원에서 최대 3억원 정도 저렴한 가운데, 추가로 1, 2차 계약금 분납제와 계약시 1천만원 정액제, 중도금 60% 전액의 무이자 혜택 등을 제공하는 합리적 계약조건도 내세웠다. 이에 따라 수요자들의 초기 가격 부담은 더 크게 줄어들 것으로 전망된다.

한편, 서면 어반센트 데시앙은 지난 12일 견본주택 개관 이후 방문객들로부터 평지, 역세권, 서면 생활권 최인접 입지와 함께 주변 개발에 따른 미래가치로 인한 투자 가치도 갖췄다는 평가를 받으며 높은 호응이 이어졌다.

실제 단지는 부산에서도 희소성이 높은 평지 입지와 함께 부산지하철 2호선 부암역이 바로 앞에 있는 초역세권 입지를 갖췄다. 또 약 500m 거리에는 1·2호선 환승역인 서면역이 자리하고, 인근에는 KTX-이음 열차가 정차하는 부전역이 위치해 '트리플 역세권' 프리미엄을 누릴 전망이다. 특히 부전역은 복합환승센터 개발 등이 추진되고 있어 이에 따른 수혜가 예상된다.

교육환경도 좋다. 부전초등학교, 서면중학교를 도보로 통학 가능하며, 단지 맞은편에는 다채로운 영어학습 프로그램을 제공하는 글로벌빌리지와 영어도서관, 수학문화관 등이 위치한다.

또한 부산의 중심 상권인 서면 생활권의 인프라를 모두 가깝게 누릴 수 있다. 반경 1km 내에는 롯데백화점, 롯데마트, 이마트 트레이더스, 롯데시네마, CGV, 부산 콘서트홀, 약 47만㎡ 규모의 부산시민공원이 있으며, 서면 최초 첨단 종합병원인 온종합병원과 대규모 의료기관이 집적된 '서면메디컬스트리트'도 인접해 있다.

여기에 단지가 들어서는 서면 일대는 부산시민공원 재정비 촉진지구 개발(촉진 1구역, 2-1구역, 3구역 등)이 추진 중으로 약 9,000가구 규모의 신흥 주거타운으로 재편될 전망이다. 더불어 가야대로 일대 가야1·4구역 재개발, 가야홈플러스 부지 주상복합개발 등도 진행되면서 주거 중심지로 변모하고 있어 이에 따른 수혜가 기대된다.

서면 어반센트 데시앙은 최고 46층 초고층으로 랜드마크 가치를 강화했으며, 남향 위주의 단지 배치로 채광과 통풍을 극대화했다. 또한 내부 설계로는 4베이 판상형 평면과 드레스룸, 현관 창고 등을 도입해 수납과 공간 활용성을 높였다.(타입별 상이)

단지 내에는 휘트니스, 남녀 사우나, 작은 도서관, 어린이집, 경로당 등 다양한 커뮤니티 시설과 함께, 어린이 놀이터인 '데시앙 플레이스', 바닥분수, 석가산, 드라이가든, 시크릿가든 등 다채로운 조경시설도 마련된다.

서면 어반센트 데시앙은 청약을 하고 인증한 고객을 대상으로는 추첨을 통해 푸짐한 경품을 증정하는 청약 이벤트도 진행할 예정이다. 1등(1명)에게는 경품으로 LG QNED AI TV(189cm)를 증정하고, ▲2등(1명)은 LG스타일러 ▲3등(1명) LG 스텐바이미2 ▲4등(2명) 삼성 물걸레 로봇 청소기 ▲5등(30명) 신세계 상품권 10만원 등을 증정할 계획이다.





AD

서면 어반센트 데시앙의 견본주택은 부산광역시 부산진구 신천대로 일원에 위치하며, 입주는 2027년 9월 예정이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>