광주시, 내년 시민 참여예산사업 21건 선정

활주로형 횡단보도·청년 이사비용 지원 등

시의회 심의 거쳐 오는 12월 최종 확정

광주시 청사 전경.

보행자 안전을 위한 활주로형 횡단보도 설치와 광주역 육거리 칼라유도선 도색, 청년 이사비용 지원 등 21건이 내년 광주시 '시민참여예산 사업'으로 선정됐다.

광주시는 23일 오전 시청 무등홀에서 시민참여예산위원 등 100여명이 참석한 가운데 '2026년 시민참여예산 사업 선정을 위한 총회'를 개최했다.

광주 시민참여예산 제안사업은 지난 3월 25일~4월 30일 91건이 접수돼 사업부서 타당성 검토(5~6월), 시민참여예산위원회 심의(7~8월) 등 절차를 거쳐 21건의 사업이 총회에 상정됐다. 이날 총회에서 투표를 통해 전체 21건의 사업을 최종 의결했다.

시정참여형 및 청년참여형 제안사업으로 ▲보행자 안전을 위한 활주로형 횡단보도 설치(5,000만원) ▲광주역 육거리 칼라유도선 도색(5,000만원) ▲월산근린공원 휴게쉼터조성(2억원) ▲청년 이사비용 지원(5억원) 등 21건이다.

이날 총회에서 선정된 제안 사업들은 광주시 재정 상황과 시급성 등을 종합적으로 고려해 예산 반영 여부를 검토한 후, 광주시의회 심의 등을 거쳐 12월 최종 확정된다. 최종 결과는 광주시 참여예산 누리집과 주민e참여시스템을 통해 확인할 수 있다.

시는 이날 총회에서 지난해 추진을 완료한 우수사업 3건도 발표했다. 지난 4~11일 광주시 온라인 시민소통 플랫폼인 '광주ON'에서 진행된 시민 5,248명이 참여한 선정투표에서 최다 득표한 ▲보행자 안전을 위한 인도 설치(34.6%) ▲학원밀집지역 어린이 보호가드레일 설치(25.3%) ▲가로수 열매 처리(24.3%) 등 3건이 우수사업으로 선정됐다. 이날 선정된 우수사업은 올해 말 개최 예정인 '공감토론회'에서 시상할 예정이다.





고광완 행정부시장은 "참여예산을 통해 시민들이 사업을 제안하고, 위원들의 심사숙고를 거쳐 사업이 선정된 만큼 더 꼼꼼히 살피고 행정력을 더해 잘 추진해 나가겠다"며 "앞으로도 예산 편성뿐만 아니라 예산 집행, 추진 현황 모니터링 등 시민들의 많은 관심을 바란다"고 말했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

