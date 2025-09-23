지역 엔젤투자자 모여 창업기업 투자 열기 확산

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘2025년 엔젤투자허브 통합 투자설명회’ 개최

중소벤처기업부와 한국엔젤투자협회는 24일 서울 역삼동 팁스타운 S6에서 '2025년 엔젤투자허브 통합 투자설명회(IR)'를 개최한다고 밝혔다.

지역 엔젤투자허브는 엔젤투자의 수도권 편중 해소 및 지역투자 촉진을 목적으로 전국 4개 광역권별로 운영 중이다. 2021년 충청권·호남권 개소를 시작으로 2023년 동남권, 지난해 대경권 등 현재 4개소를 엔젤협회가 구축·운영하고 있다.

이번 엔젤투자허브 통합IR은 허브 운영 프로그램을 통해 엔젤투자를 받았던 지역 내 우수 스타트업(16개)의 투자설명회와 지역 스타트업 1대 1 투자자 매칭 상담회를 진행해 후속 투자 유치를 도모하는 행사다. 4개 광역권 내 우수 스타트업, 엔젤투자자, 액셀러레이터(AC), 벤처캐피털(VC) 및 창업·투자 관계자가 한자리에 모인다.

특히 이번 행사는 전국에서 모인 엔젤투자자 및 스타트업을 대상으로 투자심의 보고서 작성·실습, 투자포인트 실사례 소개, 회수 전략 등 투자 과정에서 어려움을 겪을 수 있는 의사결정 과정들에 대한 이해를 높이고, 실전 체험을 제공하는 투자 교육도 병행한다.

현재 권역별 4곳에서 운영 중인 허브는 올해 1월에서 9월까지 ▲엔젤투자 브리지 프로그램 48회(350개사 참여) ▲엔젤투자자 발굴·육성을 위한 투자 설명회 및 교육 18회(741명 참석) 등 당초 사업계획 목표 대비 높은 실적을 달성해 지역 엔젤투자자들에게 많은 관심을 받고 있다.

조민식 한국엔젤투자협회장은 "이번 행사는 지역 엔젤투자허브의 성과 공유와 지역 내 창업기업의 후속 투자를 지원하기 위해 준비했다"면서, "협회는 앞으로도 지역 내 엔젤투자자 육성과 더불어 초기 창업기업 간 연결 등, 지역 창업·투자 생태계 조성을 위해 노력해 나가겠다"고 말했다.





김봉덕 중기부 벤처정책관은 "지역 엔젤투자허브는 지역 스타트업과 투자자를 연결하고, 엔젤투자자를 양성하는 중요한 역할을 하고 있다"며, "향후 지역창업 및 투자 활성화를 위해 5극 3특 중심으로 허브를 확대할 계획으로, 지역 스타트업의 엔젤투자 요람이 될 수 있도록 정책적 노력을 다하겠다"고 말했다.





