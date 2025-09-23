멕시카나치킨, 신제품 ‘와삭칸’… 와삭함으로 치킨의 새로운 트렌드를 열다

AD

치킨 전문 프랜차이즈 멕시카나가 '치필링'에 이은 또 하나의 야심작으로 최근 새롭게 선보이며 소비자들에게 선풍적인 인기를 얻고 있는 신제품 '와삭칸'이 높은 판매 신장률과 함께 소비자들로 하여금 연일 이슈를 불러일으키면서 치킨 업계에 화제를 모으고 있다.

멕시카나치킨의 신제품 '와삭칸'은 "숨길 수 없는 와삭함"이라는 컨셉으로, 한 층 강화된 바삭한 식감에 겉과 속이 고루 매콤한 맛이 어우러져 누구나 부담 없이 제품 고유의 독특한 바삭함과 매운 맛을 즐길 수 있다는 점이 특징이다.

특히, '와삭칸'은 차별화된 식감과 맛을 구현하기 위하여 제품에 최적화된 전용 파우더와 염지액을 적용한 제품으로, 치킨 시장의 최신 트렌드와 고객의 선호도를 반영하여 오랜 기간 심도 있는 연구 개발을 거쳐 출시한 제품이라고 관계자는 전했다.

멕시카나 치킨은 신제품 '와삭칸'을 통하여 또 하나의 메가히트 제품 탄생과 함께 카테고리의 확장 및 차별화 전략으로 브랜드 경쟁력을 강화하는 한편, 이를 통하여 선호 고객층의 폭을 더욱 확대해 나아갈 방침이라고 전했다. 이에 멕시카나는 신제품 '와삭칸' 출시와 함께 각종 프로모션과 고객 참여형 이벤트 등 다양한 활동을 전개하며 연일 소비자와의 소통에 주력해 나아가고 있다.

멕시카나 마케팅본부 김용억 본부장은 "지금까지 접해볼 수 없었던 독특한 바삭함과 매콤함을 통하여 새로운 만족을 선사하기 위해 출시한 저희 멕시카나치킨의 신제품 '와삭칸'에 꾸준히 아낌없는 성원을 보내주고 계신 많은 고객 여러분들께 진심어린 감사의 인사를 드린다. '와삭칸'의 색다른 매력을 통하여 저희 멕시카나치킨을 사랑해 주시는 모든 고객 분들의 최고의 만족을 느끼실 수 있기를 바라며, 앞으로도 저희 '와삭칸'과 멕시카나치킨에 변함없는 관심과 성원 부탁드린다."라고 전했다.

한편, 멕시카나는 신제품 '와삭칸' 출시를 기념하여 9월 한 달간 멕시카나치킨 앱을 통하여 제품 구매 시 '4,000원 할인+콜라 사이즈업' 혜택을 제공하는 프로모션을 진행하고 있다. 이번 프로모션은 오는 30일까지 전개되며, 멕시카나치킨 자사앱 회원이라면 누구에게나 혜택이 제공된다. 이용 방법은, 멕시카나 앱에 접속하여 팝업이나 배너 등을 클릭하여 쿠폰을 다운로드한 후 신제품 '와삭칸' 구매 시 해당 쿠폰을 사용하면 프로모션 혜택을 즉시 적용받을 수 있다.





이번 멕시카나치킨 자사앱을 통하여 진행되는 프로모션에 대한 자세한 사항은 멕시카나 공식 채널과 앱에서 확인할 수 있다.





