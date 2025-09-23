전남 마한 문화유산 국제학술대회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'전라남도 마한 문화유산의 세계유산적 가치' 국제학술대회 포스터. 국가유산청 제공

국가유산청 국립문화유산연구원 국립나주문화유산연구소가 전라남도 마한 문화유산의 세계유산적 가치를 논의하는 국제학술대회를 이달 25·26일 국립목포대학교 70주년 기념관에서 개최한다고 23일 밝혔다.

첫날 기조 강연은 께리아 짜우 손 국제박물관협의회(ICOM) 캄보디아 의장이 맡아 '캄보디아 고대 유적과 유네스코 세계유산 등재의 최근 동향과 국제 협력'을 발표한다.

이어 ▲마한 고분군의 세계유산적 가치-분구 축조 기법과 다장 중심(전용호, 국가유산청), ▲마한 고분군의 세계유산적 가치-석실 중심(최영주, 선문대학교), ▲마한 옹관고분의 세계유산적 가치(오동선, 국립순천대학교), ▲중국 고대 유적 세계유산 등재 최신 사례 고찰-양저 유적의 사례로(멍차오, 절강성고건축설계연구원), ▲일본의 세계문화유산 모즈·후루이치 고분군(하시모토 시게루, 와세다대학교) 발표가 이어진다.

26일은 배기동 전 국제박물관협의회 아시아태평양 지역연합(ICOM ASPAC) 회장이 '한반도 영산강유역 마한문화 세계유산 등재를 위한 전략'을 주제로 강연한다.

이어 ▲문헌을 통해 본 전남 마한의 세계유산적 가치(박해현, 초당대학교), ▲마한 생산유적의 세계유산적 가치(김주호, 국립나주문화유산연구소), ▲마한 생활·제의유적의 세계유산적 가치(이동희, 인제대학교), ▲동아시아 고분유산의 비교사례로 본 마한 고분(군)의 탁월한 가치」홍보식, 국립공주대학교) 등 발표가 진행된다.

주제발표 뒤에는 종합토론이 이어진다. 첫날은 이정호 호남고고학회장이, 둘째 날은 신희권 국제기념물유적협의회(ICOMOS) 사무총장이 좌장을 맡아 전남 마한 유적의 유네스코 세계유산 잠정목록 등재를 위한 의견을 논의한다.





연구소는 이번 학술대회를 계기로 전라남도 마한 유적의 세계유산 등재 필요성에 대한 사회적 공감대를 확산하고, 향후 학술·행정적 기반을 마련해 나간다는 계획이다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

