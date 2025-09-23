코스맥스, '화장품 올림픽' IFSCC서 본상 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

스트레스 유발 백모 형성 메커니즘 규명

국내 최초로 '기초 연구 어워드' 수상

화장품 제조사개발생산(ODM) 기업 코스맥스가 지난 15일부터 18일까지 프랑스 칸에서 열린 세계화장품학회(IFSCC)에서 국내 최초로 IFSCC '기초 연구 어워드'를 수상했다고 23일 밝혔다.

올해로 35회를 맞이한 IFSCC는 전 세계의 화장품 분야 연구자와 전문가들이 모여 최신 연구 결과 및 기술을 공유하는 학술대회다. 연중 화장품 업계에서 가장 관심을 끄는 행사로 연구원들 사이에선 '화장품 올림픽'으로 불린다. 코스맥스는 2014년 처음 참가해 현재까지 총 73건의 연구 결과를 세계 무대에 선보였다.

경서연 코스맥스R&I센터 책임연구원. 코스맥스 제공.

시상은 구두 발표자를 대상으로 본상 격인 '기초 연구 어워드'와 '응용 연구 어워드' 2개 부문을 비롯해 '요한 위처스 포스터 어워드'까지, 총 3개 부문에서 진행된다. 그동안 아시아권에선 주로 일본에서 수상자를 배출해왔다.

한국 최초 본상 수상의 영예는 경서연 코스맥스 R&I센터 책임연구원에게 돌아갔다. 경서연 책임연구원은 세계 최초로 모낭 오가노이드(인체 모사체)를 활용해 스트레스에 의한 백발(새치) 형성 메커니즘을 구현한 연구 결과를 공개했다. 이는 향후 맞춤형 항노화 제품 개발을 위한 포석이 될 전망이다.

코스맥스는 이번 학회에서 국내 화장품 기업 중 가장 많은 연구원이 연단에 섰다. 피부전달체, 선케어, 마이크로바이옴, 향료, 헤어케어 등 총 5건의 구두 발표(공동 발표 1건 포함)와 9건의 포스터 발표를 진행했다. 코스맥스가 집중하고 있는 피부 마이크로바이옴 분야 관련해서는 2건의 연구 결과를 발표했다. 특히 화학적 계면활성제를 사용하지 않는 미생물 유화 시스템은 세계 화장품 업계 관계자들의 관심을 모았다. 미생물 유화 시스템은 피부 유래 마이크로바이옴을 이용해 계면활성제 없이도 유성 원료와 수성 원료를 혼합할 수 있는 화장품 제조 기술이다.

현재 코스맥스그룹은 한국, 미국, 중국, 인도네시아, 태국 등에 현지 R&I센터를 설립하고 연구개발 인력 약 1100여 명을 보유하고 있다. 올해 상반기 기준 누적 특허 출원 건수는 약 2000건, 특허 등록 건수는 약 760건에 이른다.





이병주 코스맥스비티아이 대표는 "이번 IFSCC에서 코스맥스가 가진 세계 최고 수준의 R&I 경쟁력을 입증하고, K뷰티의 정수를 이루는 혁신 기술력을 선보일 수 있어 뜻깊게 생각한다"며 "지속가능성을 고려한 원료 개발부터 초개인화 흐름에 맞춘 맞춤형 화장품 기술까지 여러 방면에서 혁신을 이어 나갈 것"이라고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

