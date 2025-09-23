삼쩜삼, 프리미엄 재테크학교 '삼쩜삼캠퍼스' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

에듀테크 기업 용감한컴퍼니와 맞손

세무 플랫폼 '삼쩜삼' 운영사 자비스앤빌런즈는 온라인 재테크 교육 플랫폼 '삼쩜삼캠퍼스'를 공식 출시했다고 23일 밝혔다.

삼쩜삼캠퍼스는 삼쩜삼과 에듀테크 전문기업 '용감한컴퍼니'가 손잡은 투자 교육 플랫폼이다. 고객과 예비 투자자들의 피드백을 거쳐 커리큘럼을 마련했으며, 정식 서비스 출시 전 가입자만 12만명에 달한다. 삼쩜삼캠퍼스는 지난 2월 티저 페이지를 열고 약 6개월간 베타서비스를 운영했다.

삼쩜삼캠퍼스 로고. 자비스앤빌런즈

AD

삼쩜삼캠퍼스의 목적은 더 많은 사람이 올바른 금융 지식과 건강한 자산관리 습관을 쌓을 수 있도록 돕는 데 있다. '프리미엄 재테크학교'를 목표로, 10년 이상의 전문 투자 경험이 있는 스페셜리스트 중심의 최고 수준의 강사진을 꾸렸다.

전 LS증권 리서치센터장 윤지호 스페셜리스트가 최고성장책임자(CGO)로 합류해 투자 교육 전략과 콘텐츠 개발을 총괄한다. 윤 CGO는 이상민 퀀트 스페셜리스트, 박찬일 섹터 스페셜리스트와 팀을 이뤄 빠르게 변동하는 주식시장에서 포트폴리오 전략과 시장 리포트를 매주 맞춤 제공한다. 대표 강좌로는 '주식투자, 함께고민 클래스 1기'가 있다.





AD

백주석 자비스앤빌런즈 대표는 "온라인 교육 시장에서 뚜렷한 위치를 쌓고 있는 용감한컴퍼니와 투자 교육 플랫폼을 만들게 됐다"며 "재테크 교육을 넘어 '국내 대표 투자 포털 플랫폼'으로 성장할 수 있도록 노력하겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>