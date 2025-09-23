추석 차례상, 전통시장이 대형마트보다 7만4000원 저렴

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

4인 기준 추석 차례상 전통시장에선 29만8766원

대형마트서 준비하면 37만3164원

올해 추석 차례상을 차리는 데 드는 비용은 전통시장이 대형마트에 비해 19.9%가량 저렴한 것으로 나타났다.

23일 소상공인시장진흥공단은 전통시장 37곳과 인근 대형마트 37곳을 대상으로 추석 제수용품 27개 품목에 대한 가격비교 조사를 실시한 결과를 발표했다.

조사 결과 4인 기준 추석 차례상 비용은 전통시장이 평균 29만8766원, 대형마트는 평균 37만3164원이었다. 전통시장이 대형마트에 비해 7만4398원 저렴한 셈이다.

품목별로 살펴보면 채소류(43.9%), 수산물(31.4%), 육류(24.4%) 등의 순으로 전통시장이 대형마트보다 가격우위를 보였다. 특히 전통시장이 가격 우위를 보이는 품목은 고사리(62.9%), 깐도라지(62.1%), 동태포(43.7%), 대추(41.0%), 쇠고기(탕국용)(40.4%), 송편(32.3%), 곶감(29.6%) 등이었다. 27개 전체 조사 품목 중 20개 품목에서 전통시장이 대형마트보다 가격이 저렴한 것으로 나타났다고 소진공은 설명했다.





박성효 소상공인시장진흥공단 이사장은 "이번 추석 제수용품을 전통시장에서 구매한다면 우리 가계의 고민과 부담은 줄이고, 보다 넉넉한 추석 명절을 맞이하는 데 큰 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

