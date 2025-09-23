삼성전기·서울대 손잡고 첨단소재 연구…MLCC 경쟁력 키운다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

삼성전기와 서울대학교가 첨단소재 분야에서 공동 연구를 추진하기 위해 '첨단소재 산학협력센터'를 설립했다. 양측은 22일 서울대 공과대학에서 협약식을 열고 향후 5년간 소재·부품 및 인공지능(AI) 공정 관련 산학협력을 본격화하기로 했다.

이날 행사에는 장덕현 삼성전기 사장, 최재열 컴포넌트사업부장 부사장, 주혁 중앙연구소장 부사장과 서울대 김영오 공과대학장, 심병효 교무부학장, 김성재 대외협력위원장, 이명규 재료공학부 학부장 등이 참석했다.

장덕현 삼성전기 사장(왼쪽)과 김영오 서울대학교 공과대학장이 첨단 소재 산학 협력 체결식 후 기념사진을 촬영하고 있다. 삼성전기

첨단소재 산학협력센터에서는 서울대 교수진 10여 명이 참여해 적층세라믹콘덴서(MLCC) 소재·공정 연구와 메커니즘 해석 기반의 원천기술 확보 과제를 수행한다. 석·박사 연구원들이 연구에 참여하며, 삼성전기는 이들을 채용과 연계해 우수 인재 확보에도 나설 계획이다.

장덕현 사장은 "소재·부품 산업의 기술경쟁이 치열해지는 상황에서 서울대와의 협약은 삼성전기의 경쟁력은 물론 국내 산업 기반을 강화하는 계기가 될 것"이라고 말했다.





김영오 학장은 "블록펀딩 형태의 산학협력은 대학의 자율성을 보장하고 지속가능한 연구 환경을 구축하는 효과적인 모델"이라며 "첨단 소재·부품 산업 발전에 기여할 수 있을 것"이라고 평가했다.





박소연 기자

