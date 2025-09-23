[클릭 e종목]"LG이노텍, 3분기 어닝 서프라이즈 전망…목표가↑"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

DS투자증권은 23일 LG이노텍에 대해 올 3분기 시장 예상치를 웃도는 실적을 거둘 것이라며 목표주가를 24만원으로 상향 조정했다.

조대형 DS투자증권 연구원은 "올 3분기 연결 기준 매출액은 5조원으로 전년 동기 대비 12.6% 감소하겠지만, 영업이익은 1785억원으로 36.8% 증가하며 컨센서스(1642억원)를 상회할 전망"이라며 "우려 대비 양호한 전략 고객사 신모델 수요와 매입 시점 대비 매출 시점의 원·달러 환율이 맞물려 예상보다 수익성이 좋을 것"이라고 분석했다.

신규 모델의 판매 흐름도 긍정적이다. 조 연구원은 "9월 출시된 신규 모델의 사전예약을 포함한 초기 판매량이 양호하다는 뉴스 플로우가 이어지며 수요에 대한 우려도 해소되고 있다"며 "최근 부진했던 중국과 인도 시장에서 예상 대비 강한 수요가 관측된다"고 전했다. 이에 따라 공급업체들에게 일반 모델 중심의 생산 확대 지시가 내려지고 있다는 분석이다.

내년에는 광학솔루션 사업부문 실적 반등도 기대된다. 그는 "2026년 실적은 가변 조리개 채택 등 카메라 모듈 스펙 상향과 베트남 신규 공장 본격 가동에 따라 반등할 것으로 전망한다"며 "전략 고객사의 인도 생산 비중 확대 기조에 따라 고객사 내 점유율 반등도 기대해 볼 수 있다"고 내다봤다.





조 연구원은 "실적 반등이 기대되는 내년을 기준으로 목표주가를 24만원으로 높인다"며 "흥행한 전작 이후 5년만의 신모델에서 수요 반등이 확인되고 있어 빌드업 물량 이후 양호한 수주 흐름을 기대해 볼 수 있다"고 강조했다. 이어 "휴머노이드에서 존재감이 커지는 점과 FC-BGA 사업의 적자 폭 축소도 긍정적"이라며 "여전히 역사적 밴드 하단 수준의 주가 레벨에서 반등 모멘텀은 충분하다"고 덧붙였다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

