고성군, 드림스타트 아동 안경 지원사업 추진

평화 경제 거점도시 강원 고성군(군수 함명준)은 관내 안경원과 협력하여 드림스타트 대상 취약계층 아동 18명을 대상으로 22일부터 10월 26일까지 '눈이 좋아 아이 좋아 안경 지원사업'을 추진한다.

이번 사업은 아동 건강검진 결과 맨눈 시력이 0.7 이하이거나 교정시력이 0.8 이하로 판정된 아동을 지원 대상자로 선정해, 시력 교정을 돕고 학습 집중력 향상에 기여하고자 마련됐다.

선정된 아동은 고성군과 업무협약을 체결한 관내 안경원 3곳(간성 신원안경원, 간성 글라스타안경, 거진 새샘하우스안경원)을 방문하여 정밀 시력검사를 받고 맞춤형 안경을 무료로 지원받게 된다.

지원금은 아동 1인당 드림스타트 8만원과 참여 안경원의 후원금 2만 원을 합쳐 총 10만원으로, 경제적 부담을 크게 덜 수 있을 것으로 기대된다.

군 관계자는 "지역 안경원 대표님들의 따뜻한 후원에 감사드리며, 이번 사업이 아동들의 건강한 성장과 학습 능력 향상에 도움이 되기를 바란다"며 "앞으로도 취약계층 아동을 위한 맞춤형 복지 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.





한편, 고성군은 지난 3년간 총 81명의 취약계층 아동에게 무료 안경을 지원하는 등 아동 복지 향상을 위해 꾸준히 노력해 오고 있다.





강원 고성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

