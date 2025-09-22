양주시, 문화관광재단 설립 위한 민·관 소통 간담회 연속 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 양주시는 문화관광재단 설립을 앞두고 민·관 협력과 공감대 확산을 위해 두 차례 연속 간담회를 열고 재단 설립 준비에 속도를 내고 있다.

양주시가 문화관광재단 설립을 앞두고 민관 협력과 공감대 확산을 위해 두 차례 연속 간담회를 열고 있다. 양주시 제공

AD

앞서 지난 9일 양주시종합관광안내센터 교육장에서 열린 1차 간담회에는 의정부문화재단과 화성시문화관광재단 대표이사를 비롯해 관내 문화예술·관광·문화유산 단체 관계자와 시설 대표 등 40여 명이 참석했다.

참석자들은 성공적인 재단 운영 사례를 공유하며 ▲전문인력 확보 ▲차별화된 콘텐츠 개발 ▲기관·단체 간 협력 강화 등 재단이 나아가야 할 핵심과제를 제시했다.

이어 18일 양주시청 대회의실에서 열린 2차 간담회에는 경기문화재단 권신 지역문화본부장 직무대행과 의정부문화재단 백정희 차장을 비롯해 시민 30여 명이 함께했다.

이번 간담회는 시민 의견을 직접 청취하고 재단 설립 추진상황을 함께 공유하면서 재단의 역할과 도시 경쟁력 강화를 위한 다양한 의견을 제시하며 공감대를 더욱 확장했다.

강수현 양주시장은 "양주문화관광재단은 단순한 기관이 아니라 양주시의 미래를 여는 컨트롤타워가 될 것"이라며 "시민과 전문가가 함께 논의하며 양주시가 문화와 관광이 융합된 매력적인 도시로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

김도웅 경제문화체육국장의 주재로 진행된 토론에서는 ▲재단의 비전·미션 정립 ▲공연·생활문화 인프라 확충 ▲지역 문화자원 통합 관리 및 활용 ▲지역 문화인력 양성 ▲중앙정부 공모사업 대응과 국비 확보 방안 등이 심도 있게 논의됐다.

특히 한 참석자는 "양주문화관광재단이 늦게 출범하는 만큼 기존 재단들의 경험을 바탕으로 양주만의 성공모델을 구축해야 한다"고 강조했다.





AD

양주시는 이번 두차례 간담회에서 제시된 현장 의견을 설립 계획에 적극 반영해 재단 출범을 차질 없이 준비하고, 시민이 체감할 수 있는 문화관광도시 실현에 박차를 가할 예정이다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>