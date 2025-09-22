광주시, 자활근로사업단 '카페 라보라 평생학습관점 5호점' 개소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 광주시는 22일 광주시 평생학습관 2층에서 신규 자활근로사업단 '카페 라보라 평생학습관점(5호점)' 개소식을 개최했다.

방세환 광주시장이 22일 광주시 평생학습관 2층에서 신규 자활근로사업단 '카페 라보라 평생학습관점(5호점)' 개소식을 개최하고 있다. 경기 광주시 제공

이날 행사에는 방세환 시장을 비롯해 허경행 시의회 의장, 사회복지 협력 기관장 등 50여 명이 참석해 개소를 축하하고 참여자들을 격려했다.

현장에서는 기념행사와 함께 참여자들이 직접 준비한 커피와 디저트가 제공돼 바리스타 교육 등 전문적인 준비 과정을 거쳐온 자활 참여자들의 열정과 의지를 엿볼 수 있었다.

'카페 라보라 평생학습관점(5호점)'은 광주시 자활기금 2천900만 원과 한국자활복지개발원 공모사업비 4500만원 등 총 7400만원의 예산으로 조성됐다.

특히, 단순 일자리 제공을 넘어 바리스타 교육부터 매장 운영까지 직접 경험할 수 있도록 하여 참여자들의 실질적 자립을 돕는 것이 특징이다.

방세환 시장은 "새롭게 문을 연 자활근로사업단 개소를 진심으로 축하하며 앞으로도 다양한 자활사업단이 활성화될 수 있도록 적극 지원해 저소득층의 자립 기반 마련에 최선을 다하겠다"고 말했다.





한편, 경기광주지역자활센터는 지난 2022년 '카페 라보라 초월점'을 시작으로 ▲카페 창뜰(2호점) ▲광남 북카페(3호점) ▲카페 라보라 곤지암점(4호점) 등에 이어 이번 평생학습관점(5호점)까지 총 5개의 자활카페를 운영 중이며 앞으로도 자활 참여자들이 사회적 경제 영역에서 역량을 키우고 자립할 수 있도록 다양한 실천 모델을 지속적으로 발굴해 나갈 계획이다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

