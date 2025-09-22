신라대학교, ‘SILLA FESTA’ 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘가을, 함께 부르는 노래’ 주제 원우·동문·지역사회 화합의 장 마련

신라대학교(총장 허남식)가 지난 18일 부산문화회관 중극장에서 '가을, 함께 부르는 노래!' 주제 2025 SILLA FESTA를 개최했다.

신라대학교가 ‘SILLA FESTA’를 개최하고 기념촬영하고 있다. 신라대 제공

이 행사는 신라대 최고경영자과정 제8기 원우회가 주관하고 '엠오티'가 후원했으며, 신라대 원우, 동문, 가족, 교직원과 지역 주요 인사 등 약 700명이 참석했다.

행사는 최고경영자과정 8기 이승규 원우회장의 인사말과 허남식 총장의 축사로 시작됐다. 이 공연은 최형배 마술사의 'Magic Show'를 비롯해 가수 박남정, 팝페라 가수 송은혜, 가수 박상민의 무대로 이어졌다.

세대 간 공감과 화합을 주제로 기획된 이번 공연은 참석자들이 함께 노래하며 즐기는 시간을 마련, 신라대학교와 원우, 동문 간 유대감을 강화하는 장으로 꾸며졌다.





이승규 원우회장은 "SILLA FESTA가 원우와 동문, 선후배가 교류하며 함께 성장하는 장이 되길 바란다"며 "최고경영자과정의 전통을 이어가고 지역사회와 함께하는 자리를 지속적으로 만들어 가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

