포항시, ‘청렴 토크콘서트·스마트 골든벨’ 개최

세대와 직급을 넘어 직원 소통… 청렴문화 확산의 출발점 다져
장상길 부시장 “소통·참여로 시민에 신뢰받는 청렴도시 만들 것”
포항시는 22일 시청 문화동 대잠홀에서 전 직원을 대상으로 '2025년 청렴 토크콘서트와 스마트 골든벨'을 개최했다.
이번 행사는 청렴을 주제로 경험을 공유하고 세대 간 공감대를 형성하기 위해 마련됐다.
첫 순서로 부시장을 비롯해 직급별(7·8·9급) 직원 대표들이 참여한 대담 형식의 토크콘서트가 열렸으며, 회식문화·워라밸·조직문화 개선 등 직원들이 평소 고민하던 주제를 중심으로 자유롭게 의견을 나눠 공감을 이끌어냈다.
이어진 청렴특강에서는 청렴연수원 전문 강사가 '공직자의 청렴과 조직문화'를 주제로 현장의 생생한 사례를 전하며 청렴의 중요성을 다시 한번 강조했다.
또 '스마트 골든벨'은 부서 대표가 참여하는 기존 방식에서 벗어나 전 직원이 스마트폰을 활용해 참여할 수 있도록 구성됐다. 탈락자 없이 누계방식으로 진행돼 모든 직원이 끝까지 함께하는 소통형 퀴즈 대회로 큰 호응을 얻었다.
장상길 부시장은 "오늘 토크콘서트는 세대와 직급을 넘어 직원들과 직접 소통할 수 있는 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 소통을 바탕으로 청렴문화를 확산시켜, 청렴이 일상이 되고 시민에게 신뢰받는 청렴품격도시 포항을 만들어가겠다"고 말했다.
