광주시교육청, 교육발전특구 발전방안 모색 포럼

광주시교육청은 22일 광주시와 함께 김대중컨벤션센터에서 '교육발전특구 발전방안 모색을 위한 포럼'을 열었다.

이번 포럼은 교육발전특구 시범지역 1차연도 운영 성과를 점검하고, 인재 양성-취·창업-정주 여건 정책이 안착할 수 있는 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

22일 오후 김대중컨벤션센터에서 열린 ‘교육발전특구 발전방안 모색 포럼’에서 참석자들이 기념촬영을 하는 모습. 광주시교육청 제공

행사는 이건태 국회의원의 '지역 소멸 위기, 교육에서 답을 찾자' 특강을 시작으로 교육발전특구 성과 공유, 명진 광주시의회 교육문화위원장이 좌장으로 참여한 지정토론 순으로 진행됐다.

토론에는 김선성 광주고등학교 교장, 김희수 광주과학기술원 AI 대학원 교수, 김승훈 광주시청년위원회 위원장, 김은주 광주시학교운영위원장협의회 회장 등이 참여했다. 참석자들은 ▲자율형 공립고 2.0 활성화 ▲교육 발전 특구 1차연도 성과와 2027년 발전 전략 ▲청년 정주와 지역 상생 ▲학부모가 체감하는 공교육 혁신과 돌봄 강화 방안 등을 논의했다. 이어 시민들과 질의응답이 이어졌다.

김영문 문화경제부시장은 "교육발전특구를 통해 광주의 강점인 통합돌봄, 인공지능(AI)·미래차 등 지역 특화산업과 교육부 교육개혁 과제를 연계해 광주만의 인재 양성 사다리를 완성해 나가겠다"고 말했다.

이정선 교육감은 "교육발전특구 시범 1차연도의 성과와 한계를 바탕으로 정책을 보완해 2027년 본 지정이 이뤄지도록 최선을 다하겠다"며 "학생 한 명 한 명의 성장을 지역의 힘으로 이어가는 특구를 만들어가겠다"고 밝혔다.





광주형 교육발전특구는 지방자치단체, 교육청, 대학, 지역기업, 공공기관이 협력해 지역교육 혁신과 인재 양성, 정주 여건 조성을 종합적으로 지원하는 체제다. 교육을 통해 인재를 키우고, 다시 지역을 성장시키는 선순환 구조를 만드는 것을 목표로 한다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

