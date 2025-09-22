광주시, 23일 시민사회 활성화 기본계획 '공청회'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3대 목표·5대 전략·20대 과제 제시

현장 의견수렴…향후 정책방향 확정

'시민사회 활성화 기본계획 공청회' 포스터. 광주시 제공

광주시는 오는 23일 오후 4시 광주시의회 5층 예결위회의실에서 '광주시 시민사회 활성화와 공익활동 증진을 위한 기본계획(제1차, 2026~2028)' 최종 보고회 겸 공청회를 개최한다고 22일 밝혔다.

광주시가 주최하고 광주시민사회지원센터가 주관하는 이번 공청회는 향후 3년간 광주 시민사회의 지속가능 발전을 위한 정책 방향을 최종 확정하기 전 시민사회 현장의 의견을 수렴하기 위해 마련됐다.

시는 지난 2023년 '광주 시민사회 활성화와 공익활동 증진 조례'를 제정하고, 2024년 7월 기존 '광주NGO지원센터'를 '광주시민사회지원센터'로 전환하며 시민사회 지원 기반을 확대했다.

올해는 전문가-행정-센터가 참여하는 '기본계획수립 전담팀(TF)'을 구성해 본격적인 연구에 착수했다. TF는 지난 4월부터 수차례 논의와 자문을 거쳐 기본계획의 기틀을 마련했으며, 시민 및 시민사회 설문조사, 활동가 직급별 포커스그룹인터뷰(FGI) 결과를 반영해 비전과 목표, 추진 전략을 구체화했다.

이번에 공개되는 기본계획은 ▲시민사회 기반과 역량 강화 ▲시민참여와 활동가 저변 확대 ▲공익활동에 의한 공동체 가치 실현 등 3대 목표를 중심으로 구성됐다.

목표 달성을 위한 5대 전략과 20대 과제는 광주 시민사회 제도·정책 현황과 의견수렴 결과, 타 지역 및 해외 사례까지 종합 분석해 설계했다.

공청회는 이기훈 광주시민사회지원센터장의 사회로 진행되며, 기본계획수립전담팀(TF) 위원장인 김병완 광주대 교수가 최종 보고서를 발표한다.

이어지는 토론에는 박미경 광주시민단체협의회 상임대표, 정현수 전국아파트연합회 광주시회 사무처장, 박다현 광주여성민우회 활동가, 김희련 문산마을공동체 대표, 김재철 전 광주전남연구원 수석연구원, 안평환 광주시의회 행정자치위원장이 패널로 참여해 다양한 의견을 제시할 예정이다.

김병완 위원장은 "기본계획이 실효성을 갖추려면 재정 확보 방안, 중간 지원조직의 역할, 평가 및 환류 체계 등 이행 체계를 탄탄하게 구축하는 것이 중요하다"며 실행력 확보 방안의 중요성을 거듭 강조했다.





정원석 자치행정국장은 "공청회에서 제시되는 소중한 의견들을 기본계획에 최대한 반영하겠다"며 "시민사회의 지속가능성을 위한 실질적 정책지원 방안을 마련해 시민과 시민사회의 기대에 부응하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

