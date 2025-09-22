'美구금 사태' 인권침해 있었나…정부, 설문조사 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최근 미국 이민 당국에 의해 구금됐다 풀려난 한국인 근로자를 대상으로 정부가 설문조사를 실시한다. 구금 당시 인권침해 등 부당한 처우가 발생했는지 상세 상황을 파악하기 위한 후속 조치다.

22일 외교부는 법무부, 관련 기업과 함께 구금됐다 풀려난 한국인 316명을 대상으로 체포 및 연행, 구금 과정에서 발생한 상황을 상세히 파악하기 위한 설문조사를 실시한다고 밝혔다.

설문조사는 이날부터 오는 29일까지 1일 동안 문자메시지 또는 이메일로 각 개인에게 전송된 링크를 통해 접속해 참여할 수 있다. 설문조사 종료 후 희망자에 대해서는 추가로 개별 면담도 진행될 계획이다.





정부 관계자는 "설문조사 결과를 바탕으로 우리 국민이 구금 환경 및 처우 측면에서 겪은 어려움과 피해를 정확히 파악해 분석하고, 필요시 미국 측에도 결과를 공유하며 문제를 제기할 계획"이라고 밝혔다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr

