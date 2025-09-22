대전교통공사 이정숙 직원, '찾아가는 교통안전 교육' 이끌어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

어르신ㆍ장애인 등 교통약자 위해 연간 900여명 교육

대전교통공사 이정숙 직원(사진=대전교통공사 제공)

대전교통공사 이정숙 직원이 어르신ㆍ장애인 등 교통약자를 위해 '찾아가는 교통안전 교육'을 진행하면서 연간 900여 명과 소통하고 있어 지역사회에서 큰 울림을 주고 있다.

이정숙 직원은 올 한 해 동안 경찰서, 행정복지센터, 발달장애인 시설 등을 직접 찾아다니며 맞춤형 교통안전 교육을 진행했다. 교육 대상은 어린이, 어르신, 장애인 등 교통안전 사각지대에 놓인 시민들이었다.

무엇보다 이번 교육은 단순한 강의가 아니라 시민의 눈높이에 맞춘 체험형·참여형 방식으로 이뤄졌다. ▲무단횡단 금지 및 안전한 보행법 ▲어린이 보호구역 안전 수칙 ▲고령 운전자의 사고 예방과 운전면허 반납 안내 ▲이륜차 안전 수칙 ▲민식이법·하준이법 등 실제 생활과 맞닿은 사례를 쉽고 따뜻하게 풀어냈다.

또한 ▲자동차 승차 시 안전띠 착용 ▲밝은 옷 입기의 필요성 ▲횡단보도 체험, 나아가 ▲화재 시 대처법과 소화기 사용법 ▲사각지대 주의법 등 생활 속에서 바로 실천할 수 있는 안전 습관을 알기 쉽게 전달했다.

특히 발달장애인을 위한 교육은 이해하기 쉬운 시청각 자료와 체험 중심 프로그램으로 구성해 큰 호응을 얻었다.

이정숙 직원은 "교통안전은 단순한 지식이 아니라 시민의 생명을 지키는 약속"이라며 "작은 실천이 모여 큰 변화를 만든다는 믿음으로 앞으로도 시민들과 함께하겠다"고 소감을 전했다.





연규양 사장은 "매사 적극적인 교통안전 교육을 담당하는 이정숙 직원의 활동은 단순 교육을 넘어 시민과 직접 소통하는 안전 문화 확산의 모범 사례"라며 "공사는 앞으로 이 같은 우수사례를 제도화하고, 찾아가는 교통안전 교육을 정례화해 나갈 계획"이라고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

