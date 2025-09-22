일동바이오사이언스, '비타푸드 아시아' 참가해 포스트바이오틱스 경쟁력 부각

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

프리바이오틱스·프로바이오틱스·포스트바이오틱스

모두 함유한 'PPP 유산균' 소개

일동제약그룹의 건강기능식품 전문 회사인 일동바이오사이언스가 '2025 비타푸드 아시아(Vitafoods Asia)'에 참가해 사업 기회를 모색했다고 22일 밝혔다.

일동제약그룹의 건강기능식품 전문 회사인 일동바이오사이언스가 '2025 비타푸드 아시아(Vitafoods Asia)'에 참가해 부스에서 참관객들을 맞이하고 있다. 일동제약

'비타푸드 아시아'는 아시아 태평양 지역 최대 규모의 헬스케어 식품 박람회로, 올해 행사는 이달 17일부터 19일까지 태국 방콕에서 개최됐다.

행사 기간 동안 일동바이오사이언스는 회사가 보유한 다양한 기능성 소재와 제품, 4중 코팅 가공 기술 등 프로바이오틱스(probiotics) 분야의 사업 경쟁력을 부각하는 한편, 아시아 시장 개척을 위한 협업사 발굴과 파트너링 미팅 등도 함께 추진했다.

이번 행사에서 회사 측은 특히 체내에 들어가 건강에 좋은 효과를 주는 살아있는 균을 뜻하는 프로바이오틱스 외에 프로바이오틱스와 상호 관계에 있는 프리바이오틱스(prebiotics), 포스트바이오틱스(postbiotics)를 모두 함유한 'PPP 유산균' 제품을 선보여 호응을 얻었다고 설명했다.

프리바이오틱스란 장 내 유익한 미생물의 증식과 활성화를 돕는 물질이며, 포스트바이오틱스는 유산균 등 프로바이오틱스가 생성해내는 이로운 대사 산물을 일컫는다.

일동바이오사이언스에 따르면, 'PPP 유산균'은 프리바이오틱스, 프로바이오틱스, 포스트바이오틱스 등 세 가지 카테고리의 원료를 하나에 담아 각각의 기능성은 물론, 섭취 편의성 등을 동시에 기대할 수 있다는 차별점을 지닌다.

사업 홍보 활동과 더불어 일동바이오사이언스는 한국건강기능식품협회가 마련한 박람회 부대 세미나에 참여해 기능성 위장 장애 등과 관련한 자사의 포스트바이오틱스 연구 성과 및 상업화 기술 등도 함께 소개했다.

일동바이오사이언스는 2022년부터 태국의 헬스케어 분야 유통 업체와 제휴를 맺고 프로바이오틱스 원료 및 반제품을 공급해왔으며, 현재 완제품 공급, ODM(제조업자 개발생산) 등으로 사업 확장을 꾀하고 있다.





일동바이오사이언스 관계자는 "20여 종의 미국 GRAS(Generally Recognized As Safe) 인증 원료 등 회사가 보유한 기능성 프로바이오틱스와 포스트바이오틱스를 활용해 아시아를 비롯한 글로벌 시장에 적합한 제품을 개발하고 마케팅을 다변화해 나갈 계획"이라고 밝혔다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

