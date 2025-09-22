최고시속 496km '양왕 U9X'…30대 한정 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

BYD 럭셔리 브랜드 양왕 U9 고성능 트랙버전

비야디(BYD)는 럭셔리 브랜드 양왕 U9의 고성능 트랙 버전 '양왕 U9 익스트림(U9X)'을 세계 30대 한정 판매한다고 22일 밝혔다. BYD

U9X는 세계 전기차 최고 속도 기록인 시속 496.22km를 달성했으며, 독일 뉘르부르크링 노르트슐라이페 랩타임 6분59초157을 기록했다. 기존 모델 U9이 트랙과 도로, 일상까지 아우르는 모델이었다면, U9X는 극한의 트랙 퍼포먼스에 집중해 하드웨어와 소프트웨어 전반을 서킷 지향적으로 업그레이드했다.

세계 최초 1200V 초고압 플랫폼을 기반으로, 회전 속도가 3만rpm에 달하는 고성능 전기모터 4개를 탑재했다. 고강도 항공 알루미늄 하우징, 고속 베어링, 970MPa급 로터 등 최고급 소재를 적용해 시스템 총 출력은 3000Ps 이상, t당 마력비는 1,217 Ps/t에 달한다.

U9과 동일한 쿼드 모터 시스템인 'e4', 액티브 서스펜션 시스템인 'DiSus-X' 아키텍처를 바탕으로 차량 자세 제어 기술을 트랙 주행에 최적화했다. 또 차량 전체 냉각 시스템을 재설계했다. 대용량 오일펌프와 전동 모터 냉각 시스템을 적용해 냉각 성능을 133% 향상시켜 최고 출력 상황에서도 안정적인 성능을 유지할 수 있도록 했다.

새롭게 개발된 이중 냉각 구조를 통해 30C에 이르는 초고방전율과 뛰어난 열관리 능력을 달성했다. 이를 통해 가속 및 회생제동 성능을 크게 끌어올리며, 리튬인산철 배터리 성능의 새로운 기준을 제시했다.

티타늄 합금 카본 세라믹 브레이크 시스템을 새롭게 장착했으며, 업그레이드된 카본 세라믹 디스크는 타공 및 슬롯 디자인 적용으로 마찰력과 냉각 효율을 개선했다. 티타늄 합금 캘리퍼는 현가 하 질량을 줄이면서 직관적이고 견고한 제동감을 제공한다.





BYD 관계자는 "양왕 U9X는 최고 속도와 랩타임을 동시에 경신해 전기차 기술 개발의 새로운 이정표를 세웠다"며 "중국 브랜드가 글로벌 하이퍼포먼스 자동차 분야에서 확실한 기술 리더로 자리매김했음을 보여준다"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

