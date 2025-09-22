배우다 뷰티숍 차렸다… 경남정보대, '뷰티 스타트업 과정' 1인 창업 배출

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

RISE 실전창업리그서 실제 창업 결실

배우는 과정에서 실제로 숍을 차렸다.

부산의 가장 전통있는 '커뮤니티 칼리지' 브랜드인 경남정보대학교는 부산형 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업의 하나로 운영한 실전 창업 프로그램 '뷰티 스타트업 과정'이 실제 창업으로 결실을 맺었다고 22일 알렸다.

이번 과정은 K뷰티헬스과와 K뷰티피부네일학과 재학생 중 성인학습자 10명을 선발해 △뷰티 분야 실무 기반 창업 교육 △개별 맞춤형 컨설팅 △현장 중심 인큐베이팅 △1:1 멘토링 등으로 진행됐으며 K뷰티 1인 창업가 양성에 초점을 맞췄다.

경남정보대학교 뷰티 스타트업 과정.

김경진(K뷰티헬스과 2학년) 씨는 지난 8월 프로그램 참여 중 '뷰티라운지 by 예가'를 직접 창업했으며 교육과 멘토링에서 배운 내용을 매장 운영에 적용해 눈에 띄는 성과를 보였다.

김 씨는 "창업은 막연한 꿈이었는데 학교 수업과 프로그램 덕분에 실제로 제 이름을 건 뷰티숍을 열게 됐다"며 "지역 주민을 위한 뷰티 서비스를 제공하고 후배에게도 경험을 나누는 뷰티 창업가로 성장하고 싶다"고 말했다.

뷰티 스타트업 과정 김경미 책임교수는 "학생들이 '배움'을 넘어 실제 창업에 도전하는 모습으로 변하고 있다"며 "이미 두 명의 재학생이 창업에 성공해 배운 기술과 지식을 현장에 적용하며 빠르게 성장하고 있다"고 소개했다.

임준우 RISE사업단장은 "이번 사례는 단순한 교육을 넘어 교육－실습－컨설팅－창업－지속 성장으로 이어지는 창업 생태계를 실현했다는 데 의미가 있다"라며"경남정보대는 부산을 대표하는 커뮤니티 칼리지로서 지역산업과 긴밀히 연계해 실질적인 창업 성과를 만들어가고 있다"고 힘줬다.

이번 '뷰티 스타트업 과정'은 지난 5월부터 내년 2월까지 약 6개월 이상 장기 운영되며 △예비창업자 육성 실전교육 △뷰티 분야 마스터 클래스 △창업 컨설팅 △사업 아이템 기획서 작성 △프랜차이즈 모델 설계 등으로 구성됐다.





경남정보대는 해당 프로그램을 정규 교과 및 타 학과로 확대해 운영하고 지역사회와 연계된 창업 플랫폼 대학으로서 활약할 방침이다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

