1년 내내 쾌적한 잠자리 ‘나비엔 숙면매트 사계절’

나비엔 숙면매트 사계절 Air

경동나비엔의 '나비엔 숙면매트 사계절'은 물이 순환해 열이 쌓이지 않아 쾌적한 숙면이 가능하게 하는 제품이다. AI 수면모드를 통해 스마트폰으로 수면 중 호흡음을 인식해 수면 단계를 분석, 최적의 온도를 제공하는 것이 특징이다. 경동나비엔과 국내 슬립테크 기업 에이슬립의 실험 결과에 따르면 여름철 수면 효율은 6.4% 증가하고 깬 시간은 39% 감소했다. 겨울철에는 수면 효율이 4.5%, 깊은 수면 시간은 124% 증가했다.

더울 때는 에어컨, 추울 때는 보일러와 함께 사용하면 에너지 사용량을 줄이면서도 쾌적한 숙면환경을 조성해준다. 실험해보니 에어컨과 '숙면매트 사계절'을 27도로 맞추고 함께 사용할 경우, 에어컨만 25도로 가동할 때보다 수면의 질이 15% 상승했다. 에너지 사용량은 21% 절감됐다. 마찬가지로 겨울철 보일러와 함께 사용해도 난방 에너지는 줄이고 수면 효율이 7% 상승한 것으로 나타났다.





최근 경동나비엔은 구독 상품도 출시했다. 월 1~2만 원대의 합리적인 가격으로 숙면매트는 물론, 전문가 '나비엔 파트너'의 케어 서비스까지 제공한다. 나비엔 파트너의 정기방문 케어 서비스 시에는 전문 기구와 용품을 사용해 매트 속 물길과 슬립허브(본체) 클리닝을 진행하고, UV 살균기능이 탑재된 침구청소기로 매트를, 진공청소기로 슬립허브 외부 등을 관리해준다. 구독 기간 중 무상 사후관리(A/S)도 받을 수 있다.





