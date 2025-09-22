나노실리칸첨단소재, 다음달 21일 IR 개최…이차전지·AI데이터센터 추진 현황 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

나노실리칸첨단소재가 기관투자자, 애널리스트, 일반 투자자 등을 대상으로 다음달 21일 여의도에서 기업설명회(IR)를 개최한다고 22일 밝혔다.

이번 IR에서는 ▲기존 나노플랫폼 사업 현황 ▲신사업인 이차전지 실리콘 음극재 개발 진행 상황 ▲AI 데이터센터 추진 경과 및 향후 계획 등을 발표할 예정이다.





나노실리칸첨단소재는 이번 설명회를 통해 중장기 성장 전략을 제시하고, 투자자들과의 소통을 강화해 나간다는 방침이다. 회사 관계자는 "이번 기업설명회에서는 지금까지 비공개로 진행해 온 실리콘·그래핀·탄소나노섬유(CNF) 3중 융합 실리콘 음극재의 차별화된 원천 기술과 공정 기술, 연구개발 성과, 구축을 완료한 생산 설비, 향후 양산 계획 등을 상세히 소개할 것"이라며 "이번 자리가 투자자와 이해관계자들의 궁금증을 해소하고 기대를 확인하는 계기가 될 것"이라고 말했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

