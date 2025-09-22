남원시, 22~26일 '어민 공익수당' 지급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전북 남원시가 22일~26일까지 '2025년 수산업·어촌 공익적 가치지원(어민공익수당)'을 지급한다.

남원시청 전경.

22일 시에 따르면 이번 어민공익수당은 수산자원 보호와 어촌 환경 보전 등 어업인의 다원적·공익적 기능에 대한 사회적 보상 차원에서 추진되는 사업으로, 어업인의 소득 안정과 지역 수산업의 지속가능한 발전을 도모하는 데 목적이 있다.

지급 금액은 어업경영체 기준 1인 경영체는 연 60만원, 2인 이상 경영체는 구성원별 1인당 30만원이며, 지역경제 활성화를 위해 남원사랑상품권(지역화폐)으로 지급 될 예정이다.

지급대상자는 지난 2023년 12월 31일부터 지급대상자 확정일까지 전북도 내에 주소를 두고 어업경영체를 유지하며, 농어업 외 종합소득 금액이 3,700만원 미만인 어업인이다.

어민들은 남원시농업기술센터 현장지원과를 방문해 지급 절차를 완료한 후 수당을 수령할 수 있다. 시는 지급 기간 원활한 수령이 이루어질 수 있도록 행정 지원을 강화하고, 불편이 없도록 현장 안내를 철저히 할 계획이다.





최경식 시장은 "어민 공익수당은 단순한 소득 보전 차원을 넘어 어업인들이 수산자원 관리와 환경 보전에 더욱 적극적으로 나설 수 있는 기반이 될 것이다"며 "앞으로도 어업인의 안정적인 생활과 수산업 경쟁력 강화를 위해 다양한 정책을 지속적으로 발굴·추진하겠다"고 말했다





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

