전남미술대전 파문, 순천까지…공공미술 신뢰 추락

지역미술계, 상금회수·심사개입 등 의혹 제기

최근 불거진 전라남도미술대전의 '상금 회수' 및 '심사 개입' 등 공정성 문제가 제기되고 있는 가운데 순천지역 예술계도 의혹의 가장자리에 서 있다.

공모전 전시 전경. 독자 제공

의혹은 일부 수상자에게 상금을 후원금 명목으로 돌려달라는 요구가 있었다는 증언, 공모전에 출품하지 않은 작가에게 입상 통보가 전달됐다는 등 다양한 사례가 나오고 있다.

무엇보다 자격 논란이 있는 심사위원의 참여까지 이어지며 공정성에 근본적 의문이 제기된 것이다. 문제의 심각성을 더하는 부분은 심사 과정에 영향력을 가진 일부 인사들이 제자나 특정인을 수상자로 사전 내정했다는 의혹이며, 이와 같은 일이 한두 번이 아니라는 것이다.

일각에서는 순천시미술대전을 비롯한 도내 다른 공공 미술대전에서도 유사한 목소리가 나오면서 지역 예술계 전반에 걸쳐 제도적 신뢰가 흔들리는 조짐이다.

모두 지자체 보조금을 지원받아 운영되는 공공 행사임에도 불구하고, 수상작 선정 과정이 불투명하고 상의 권위가 금전적 이해관계에 좌우됐다는 비판이 쏟아지고 있다.

이 같은 상황은 단순한 일탈이 아니라 예술 공동체 전반의 공정성과 신뢰를 무너뜨리는 문제다. 공모전을 통해 예술을 빙자한 상 장사를 한 것 아니냐는 비판적 시각이 지배적이다.

지역 예술계 내부에서는 "공모전이 창작의 장이 아니라, 상 나누기와 사익 챙기기 행사로 변질됐다"는 냉소적 평가까지 나올 정도다.





전남미술대전에서 비롯된 의혹들이 순천시 미술대전 등으로 확산하고 있는 상황에서 지역 예술계 전반의 신뢰 회복을 위해선 철저한 진상 규명과 함께 철저한 자기반성이 필요하다는 지적이다.





호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr

