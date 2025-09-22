KB금융, 24~26일 여자아마추어 골프선수권대회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KB금융그룹이 주최하고 대한골프협회가 주관하는 '제18회 KB금융그룹배 여자아마추어 골프선수권대회'가 오는 24~26일 강원도 원주 센추리21 컨트리클럽에서 개최된다.

올해는 한국 골프의 미래를 이끌 차세대 선수들이 대거 출전한다. 지난 2024년 대회 우승자인 김연서(진주외국어고 2)와 'KB금융 스타챔피언십'에서 아마추어 1위를 차지한 국가대표 홍수민(천안중앙고부설방통고 3)을 필두로 상비군 남시은(충주고부설방통고 3), 성해인(보문고 1), 이시은(남녕고 1), 표송현(순천고부설방통고 2), 그리고 대한골프협회(KGA) 랭킹 2위 박서진(서문여고 2)이 출전한다.

이번 대회 우승자는 내년 KLPGA투어 메이저대회인 'KB금융 스타챔피언십' 출전 기회를 얻는다. KB금융 관계자는 "이번 대회가 잠재력 있는 선수들이 세계적인 선수로 도약할 수 있는 계기가 되었으면 한다"며 "앞으로도 한국 골프 꿈나무들이 국민들에게 꿈과 희망을 전하는 선수로 성장할 수 있도록 따뜻한 파트너십을 이어나갈 것"이라고 말했다.





한편 주최사인 KB금융은 2012년부터 한국 아마추어 골프의 발전을 위해 육성 기부금을 꾸준히 지원하고 있으며, 올해도 3억원의 주니어 골프선수 육성 기부금을 KGA에 전달할 예정이다.





