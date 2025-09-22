아난티 커피, 아난티 생수 아세요?… APEC 정상회의 단독 공급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공식 후원사·호텔 아난티, 한정판 출시

아난티 생수, 아난티 커피를 아시나요?

APEC CEO Summit KOREA 2025의 공식 후원사이자 행사 공식 호텔로 선정된 아난티가 APEC 정상회의의 한정판 친환경 생수와 커피, 객실 어메니티 등을 22일부터 새로 선보였다.

100% 천연 미네랄과 용존산소가 풍부한 남양주 수동면 청정 자연수로 만들어진 아난티 생수는 생분해성 친환경 소재 병에 담겨 본 행사장과 아난티 전 호텔 및 펜트하우스 객실, '이터널 저니' 온-오프라인 매장 등에 단독 공급된다. APEC 회원국 등 각국의 VIP들에게 제공되는 제품인 만큼 지속가능성과 품질을 동시에 추구했다고 아난티 측이 소개했다.

아난티 생수와 커피, 어메니티.

아난티 커피(Ananti's Tasty Journey Coffee)는 세계 최고 등급의 100% 아라비카 스페셜티 원두로 제조됐다. 국내 커피 마스터 챔피언(Coffee Master Champion) 경력을 보유한 바리스타 직원의 직접 로스팅을 거쳐 완성됐다. 이 역시 본 행사장 커피 부스에서 단독 제공되며 아난티 전 호텔과 펜트하우스 객실, 각종 식음료 업장에도 공급된다.

아난티 어메니티는 고체 타입의 샴푸, 컨디셔너, 비누 총 3종으로 구성돼 아난티 전 호텔 및 펜트하우스 객실에 비치된다. 어메니티 케이스는 아난티 생수와 마찬가지로 생분해성 소재로 제조됐다. 또 미네랄이 풍부한 미역과 다시마, 진주, 스쿠알란 등의 해양 성분이 함유됐다. 사람과 환경을 모두 고려한 친환경 어메니티라는 점을 내세운다.





아난티 측은 "APEC 회원국 정상과 글로벌 CEO들이 한자리에 모이는 APEC CEO Summit KOREA 2025가 성공적으로 개최될 수 있도록 우리 정부와 대한상공회의소 등 유관 기관에 최대한 협조하고 행사 기간 투숙 고객들께 최상의 서비스를 다하도록 노력하겠다"고 힘줬다.





