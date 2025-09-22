세종시, 호수공원 중앙광장 일원서 '자원순환축제' 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

세종시는 오는 27일 세종호수공원 중앙광장 일원에서 2025년 제7회 자원순환 축제를 연다고 22일 밝혔다.

이 축제는 '한 번 쓰면 멈춤, 다시 쓰면 순환'을 주제로, 자원순환의 중요성을 시민과 공유하고 생활 속 실천을 확산하기 위해 마련됐다. 특히 시민, 민간단체, 기업 등 다양한 주체가 참여하는 민간 주도형 범시민 실천 운동으로 진행될 예정이다.

다양한 체험 프로그램, 물품 교환·나눔 행사도 준비돼 있다. 이날 현장에서는 자원순환의 가치를 실천하는 나눔장터 70개 팀과 다회용 컵 사용 체험을 비롯한 자원순환·새활용 체험·홍보 부스 40개가 운영될 예정이다.

또 생활 속 자원순환 상식을 퀴즈로 배우는 도전! 자원순환 골든벨, 환경을 주제로 한 청소년 사생대회, 분리배출 낚시 놀이 등으로 꾸며진 자원순환 놀이마당 등 다양한 행사를 만나볼 수 있다.

문화 공연으로는 아카펠라와 버스킹 등을 즐길 수 있고 종이팩을 모아 화장지로 교환하거나 미사용 텀블러를 기부하면 기념품을 증정하는 자원순환 모아 캠페인도 함께 진행된다. 고품질 재활용품의 올바른 분리배출 문화 확산을 위해 운영 중인 자원순환 이응 가게도 축제 당일 현장에서 열린다.

이곳에 깨끗하게 분리한 플라스틱, 캔, 종이팩 등을 가져오면 품목별 1㎏당 100원에서 600원까지 세종시티앱 포인트로 적립 받을 수 있다. 자원순환 도시 세종 선언문 낭독으로 자원순환 실천 의지를 다지고 유공자 표창과 자원순환 퍼포먼스가 이어져 축제의 의미를 더할 예정이다.





권영석 환경녹지국장은 "올해로 7번째를 맞이한 자원순환 축제를 통해 시민 모두가 생활 속 작은 실천으로 지구를 지키는 자원순환 문화 확산에 동참하길 바란다"고 말했다.





