金총리 "개인정보 유출 송구…'해킹과의 전쟁' 각오"

김민석 국무총리는 22일 "국민 여러분의 개인정보가 유출되고, 소중한 재산이 무단 결제된 점에 대해서 정부는 대단히 송구스럽게 생각하고 무겁게 받아들이고 있다"며 "피해를 입은 분들이 불편을 겪지 않도록 모든 피해구제 조치를 강구하겠다"고 말했다.

김민석 국무총리가 22일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 통신사 및 금융사 해킹사고 관련 긴급현안점검회의에 참석, 발언하고 있다. 2025.9.22 조용준 기자

김 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 통신·금융사 해킹사고 관련 긴급 현안점검회의를 갖고 "(해킹사고는) 국민에 대한 위협이다 이렇게 판단하고 있다"며 이같이 말했다. 지난 4월 SK텔레콤 유심 정보 유출 사태에 이어 최근 KT에서 해킹을 통해 총 2억4000만원 규모의 무단 소액결제가 발생하는 등 피해가 끊이지 않고 있다.

지난달에는 롯데카드 서버 해킹으로 회원 약 300만명의 개인정보가 유출됐다. 김 총리는 "이 중 28만명은 카드번호, 비밀번호, CVC 등 결제와 연관된 핵심 정보가 다 유출됐다"며 "사실상 가장 중요한 정보들이 다 털렸다 볼 수 있다"고 우려했다.

김 총리는 "관계 부처는 이런 연이은 해킹 사고가 안일한 대응 때문은 아닌가 하는 점을 깊이 반성하고 전반적인 점검을 해야 할 때"라며 "사고가 발생한 원인은 무엇인지 사업자의 보안관리 체계상 미흡한 점은 없었는지 철저하게 조사하겠다"고 말했다. 또 "사업자의 사고 은폐·축소 의혹이 제기되고 있는데 대해서도 문제가 없는지 밝히겠다"며 "문제가 있다면 분명하게 책임을 물어서 국민들이 가진 모든 의혹을 낱낱이 해소하도록 하겠다"고 덧붙였다.

아울러 "보안 없이는 디지털 전환도, AI 강국도 사상누각"이라며 "통신보안·금융보안은 통신사와 금융회사의 가장 기본적인 사명이자 소비자 신뢰의 첫걸음"이라고 강조했다.

김 총리는 "정부는 유사한 해킹사고가 발생하지 않도록 통신·금융권 정보보호 체계를 전면적으로 재정비해 나가겠다"며 "기업의 신고가 있어야만 조사가 가능했던 그간의 상황을 직권으로 조사할 수 있도록 조사 권한도 강화하겠다. 보안 의무 위반에 대한 제재도 한층 강화해서 책임을 확보하겠다"고 말했다.





특히 과기정통부, 금융위원회, 개인정보위 등 관계부처를 향해 "장관들께서는 이번 사태의 수습과 해결에 있어서 '해킹과의 전쟁에 임한다'는 각오를 갖고 임해주기 바란다"며 "유사 사례가 재발하지 않도록 특단의 대책을 마련하고, 정부의 정보보호 대책이 이번 정기국회에서 종합해서 통과될 수 있도록 총력을 기울여 달라"고 당부했다.





