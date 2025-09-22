'하이브 부당이득 의혹' 방시혁, 두번째 소환 조사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사기적 부정거래 의혹을 받는 방시혁 하이브 의장이 22일 두 번째 피의자 조사를 받고 있다.

연합뉴스

서울경찰청 관계자는 이날 정례 기자간담회에서 "방시혁 하이브 의장에 대해 오전 10시부터 피의자 조사를 진행하고 있다"고 밝혔다. 공개 소환이 있었던 지난 15일 이후 일주일 만에 이뤄진 두 번째 조사다.

경찰 관계자는 "압수물 분석, 관련자 조사 등을 하고 있고, 확인할 부분이 있어 2차 조사를 진행 중"이라고 말했다.

경찰에 따르면 방 의장은 하이브 상장 전인 2019년 벤처캐피털 등 기존 하이브 투자자들에게 기업공개(IPO) 계획이 없다고 속인 뒤 자신과 관계있는 사모펀드가 설립한 특수목적법인(SPC)에 지분을 팔도록 한 혐의(자본시장법상 사기적 부정거래)를 받는다.

방 의장의 말에 투자자들은 보유 지분을 SPC에 매각했으나 하이브는 이 시기에 IPO 사전 절차인 지정감사 신청 등을 진행 중이었다고 금융당국은 판단했다. 이후 방 의장은 IPO를 진행했고 사모펀드로부터 매각 차익의 30%를 받는 등 1900억원의 부당 이득금을 거둔 것으로 파악됐다.

지난해 말 관련 첩보를 입수한 경찰은 지난 6월30일 서울 영등포구 한국거래소를 압수수색해 하이브의 상장심사와 관련된 자료를 확보했으며 지난 7월24일에는 하이브 사옥을 압수수색했다.





경찰과 별도로 금융감독원 특별사법경찰관도 방 의장의 부정거래 의혹을 들여다보고 있다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr

