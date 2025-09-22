광주시, 2026년 4월 국공립 장애아 전문 어린이집 개원 준비 착수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 광주시는 2026년 4월 개원을 목표로 국공립 장애아 전문 어린이집 설치 절차에 본격 착수했다고 22일 밝혔다.

광주시청 전경. 경기 광주시 제공

AD

시는 지난 15일 열린 제319회 광주시의회 임시회에서 '국공립 장애아 전문 어린이집 민간 위탁 동의안'이 의결됨에 따라 오는 10월 15일까지 위탁체(자) 모집 공고를 진행한다.

신청 기간은 10월 13일부터 15일까지이며 신청 자격은 ▲서울 및 경기도에 주 사무소를 둔 법인·단체 또는 ▲서울 및 경기도에 주민등록을 두고 있는 개인이다. 세부 사항은 광주시청 홈페이지 고시공고란에서 확인할 수 있다.

이번에 조성될 국공립 장애아 전문 어린이집은 송정동 구청사 복합건축물 1층에 위치하며 총면적 618.26㎡, 정원 24명 규모로 건립된다. 내부에는 보육실 4개, 집단활동실, 원장실, 교사실, 주방, 화장실, 창고 등이 갖춰질 예정이다.

특히, 감각치료실·언어치료실 등 4개의 치료실을 설치해 장애 영유아의 발달을 지원할 계획이다. 시는 위탁 운영자에게 다양한 치료 및 프로그램 운영계획 제안을 기다리고 있다고 덧붙였다.

시는 위탁체(자) 선정 이후 실내장식 공사와 기자재 구입 등 개원 준비 절차를 추진해 나갈 예정이다.





AD

광주시 관계자는 "장애 영유아와 같은 취약 보육을 활성화하기 위해 공공 보육 기반시설을 지속적으로 확충하고 있다"며 "다양한 보육수요에 맞춰 시민들이 만족할 수 있는 양질의 보육 정책을 실현해 나가겠다"고 말했다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>