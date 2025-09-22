시몬스, 추석 맞아 이천시에 4000만 상당 생활용품 기부

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난 7년간 명절마다 지역사회 생활용품 기탁

시몬스가 추석 명절을 앞두고 경기도 이천시에 4000만원 상당의 생활용품을 기부했다고 22일 밝혔다.

시몬스는 2018년부터 명절마다 TV, 냉장고, 에어컨, 세탁기, 청소기 등의 생활용품을 지역사회에 기탁해왔다. 이번 추석까지 총 15번에 걸친 선행을 통해 지원한 금액은 6억원을 넘는다.

18일 이천시청에서 열린 기탁식에서 이종성 시몬스 생산·물류전략부문 부사장(오른쪽)과 김경희 이천시장이 기념사진을 찍고 있다. 시몬스

AD

지난 18일 이천시청에서 열린 '행복한 동행 기탁식'에는 이종성 시몬스 생산·물류전략부문 부사장과 김경희 이천시장 등 양측 관계자들이 참석했다.

이 부사장은 "지역과 긴밀히 협력하는 기업으로서 지역 이웃들이 보다 풍요로운 명절을 보낼 수 있도록 기부하고 있다"며 "이번 기부 외에도 이천시와 다양한 분야에서 협력을 강화해 나가겠다"고 말했다.

한편, 시몬스는 명절 기부 외에도 시몬스 테라스에서 2018년부터 농특산물 직거래 장터인 '파머스 마켓', 문화나눔행사 '크리스마스 트리 및 일루미네이션 점등' 등을 진행하며 지역사회와 동행을 실천하고 있다.

지난해에는 지역사회에 1억원 상당의 매트리스를 기부했으며, 2020년에는 코로나19와 기록적인 장마, 집중 호우로 피해를 입은 지역 농가들을 위해 1억원 상당의 지역 농산물을 구매했다.





AD

이외에도 ▲이주 가정의 취업 장려를 위한 인턴십 프로그램 운영 ▲지역 아동센터, YMCA에 도서·의류 등 물품 기부 ▲시몬스 팩토리움 주변 마을 주민들과 플로깅 활동 진행 등 지역사회와 꾸준히 호흡하고 있다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>