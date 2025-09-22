"마트에 한우·쌀 배달하니 드론이…" 이천시, K-드론배송 시연식 성공 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

11월까지 마트-공원 연계 시범운영

21일 오전 경기도 이천시 진리동의 복하천 제3수변공원 캠핑장. 한 시민이 휴대폰의 앱을 통해 인근 이천축협 하나로마트에 한우와 쌀을 주문했다.

잠시 후, 하늘을 가로질러 날아온 드론이 주문자 위치에 정확하게 주문 물품을 내려놓았다. 이천시가 '2025년 드론실증도시 구축사업'의 일환으로 선보인 'K-드론배송' 시연식 장면이다.

이천시가 21일 복하천 제3수변공원 캠핑장에서 선보인 'K-드론배송 시연회'에서 시민이 주문한 물품을 드론이 배송하고 있다. 이천시 제공

이천시는 이날 로봇드론창업지원센터와 복하천 제3수변공원 캠핑장 일대에서 실시한 'K-드론배송 시연식'을 성공리에 개최했다고 22일 밝혔다.

이날 행사에서는 드론실증도시 구축사업 추진 경과보고와 로봇드론창업지원센터 개소식이 열렸다. 이와 함께 복하천 제3수변공원 캠핑장과 1㎞ 거리에 있는 이천축협 하나로마트 간 물품 드론 배송 시연이 개최됐다.

시는 이번 사업을 통해 국내 드론배송 상용화를 위한 표준모델과 로드맵을 구축하고, 도심 속 공원과 마트를 연계한 다목적 드론배송 서비스를 실증한다.

이를 위해 시는 지난달 안전성 검증을 위한 시범운영을 마쳤으며, 이날 시연식을 시작으로 오는 11월까지 매주 수~토요일 오전 11시부터 오후 6시까지 드론 배송 시범 서비스를 운영할 예정이다.





김경희 이천시장은 ""이번 사업을 계기로 시의 첨단 드론산업 인프라를 확충하는 계기를 마련했다"며 "성공적인 사업 수행을 통해 드론 산업을 시의 신성장 동력으로 육성해 나갈 것"이라고 말했다.





