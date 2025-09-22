신한은행, 고액 자산가 대상 '도쿄 부동산 투어' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신한은행은 고자산 고객을 대상으로 일본 도쿄 부동산 시장을 직접 경험하고 투자전략을 모색하는 '도쿄 부동산 투어'를 지난 18~19일 개최했다고 22일 밝혔다.

신한은행이 고액자산가를 대상으로 일본 도쿄 부동산 투어 프로그램을 진행하고 있다. 신한은행 제공

이번 투어는 최근 도쿄 23구 아파트 평균 가격이 5년간 약 90% 상승하는 등 일본 부동산 시장이 빠르게 변동하는 가운데, 고객들이 현지 시장을 직접 확인하고 전문적 투자 전략을 수립할 수 있도록 마련됐다.

첫날에는 SBJ은행, 시마다회계사무소 등 현지 전문가들이 참여해 일본 부동산 시황, 투자 전략, 세무 관련 유의사항을 다룬 세미나가 진행됐다. 둘째 날에는 주거용 아파트와 수익형 부동산 등 다양한 매물을 둘러보는 임장 프로그램을 진행했다.





신한은행 관계자는 "국내외 시장 변화에 따른 맞춤형 투자 컨설팅을 지속 확대해 자산관리 전문성과 신뢰도를 동시에 높여 나가겠다"고 말했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

