전기화재 3건 중 1건은 ‘원인 불명’…피해 급증

김원이 "AI 기반 사전예방형 안전체계로 전환해야"

김원이 더불어민주당 의원.

최근 5년간 전기화재 가운데 3건 중 1건은 원인조차 특정되지 못한 '미확인 단락' 화재로 집계돼 대책 마련이 시급하다는 지적이 나왔다.

22일 더불어민주당 김원이 의원(전남 목포)이 한국전기안전공사로부터 제출받은 자료에 따르면 지난 2020년 전체 전기화재 8,170건 중 28.1%였던 미확인 단락 화재 비중은 지난해(2024년) 35.1%(8,634건 중 3,034건)로 늘었다. 올 상반기(6월 말 기준)만 해도 전체 전기화재 4,201건 중 1,615건(38.4%)이 원인 불명 단락으로 인한 화재였다.

재산 피해 규모도 가파르게 증가했다. 2020년 474억원이던 피해액은 지난해 1,154억원으로 2.4배 이상 급증했으며, 올 상반기에만 517억원이 넘는 피해가 발생했다.

인명 피해 역시 심각하다. 전체 전기화재 사상자 중 미확인 단락 화재로 인한 비중은 2020년 57.5%에서 지난해 74.7%까지 치솟았다. 사망자는 같은 기간 25명에서 31명으로, 부상자는 193명에서 247명으로 늘었다.

전기안전공사는 산업고도화와 주거환경 변화로 대형·고층 건물이 늘어나 화재 발생 시 진화가 어렵고, 진화 과정에서 화재 흔적이 훼손돼 원인 특정에 한계가 있다는 점을 배경으로 꼽았다.





김 의원은 "전기화재 10건 중 3건 이상이 원인조차 밝히지 못하는 상황이다"며 "AI 기반 분석기술과 사고조사 체계를 정비해 '사후 수습형'이 아닌 '사전예방형 전기안전 체계'로 전환해야 한다"고 강조했다.





