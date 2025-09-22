LX하우시스, 인테리어 할인행사 '지인페스타' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"가을 인테리어 성수기 저격"

최대 1100만원 혜택 제공

LX하우시스가 이날부터 다음달 31일까지 LX Z:IN(지인) 브랜드 최대 할인 행사 '지인페스타'를 개최한다고 22일 밝혔다.

이번 이벤트는 혼수·이사 등 가을 인테리어 성수기 시즌을 맞아 LX 지인 인테리어 계약 시 ▲제품 할인 ▲상품·상품권 증정 ▲경품 추첨 등 중복 적용이 가능한 3가지 혜택을 제공한다. 제품별 할인 및 상품 제공 혜택 등을 모두 합쳐 최대 1100만원에 달하는 혜택을 받을 수 있다.

LX하우시스가 22일부터 다음달 31일까지 LX Z:IN(지인) 브랜드 최대 할인 행사 '지인페스타'를 개최한다. LX하우시스

먼저 창호·바닥재·주방가구 등으로 구성된 다양한 패키지 상품 구매 할인 혜택을 제공한다. 구체적으로 ▲'뷰프레임 창호 + 중문' 패키지 구매시 최대 125만원 ▲'셀렉션 주방가구 + 시스템 선반' 패키지는 최대 110만원 ▲'에디톤 스톤 바닥재 + 에디톤 월 벽장재' 패키지는 최대 60만원의 할인 및 상품 증정 혜택이 제공된다.

금액대별로 백화점 상품권도 증정한다. 인테리어 공사 총 계약금액 1000만원 이상일 경우 30만원, 3000만원 이상 50만원, 5000만원 이상 100만원, 7000만원 이상 200만원, 1억원 이상 300만원, 1억5000만원 이상 500만원 상품권이 각각 지급된다.

풍성한 경품 추첨 이벤트도 진행된다. 5000만원 이상 계약 고객 전원에게 고블렛 와인잔 세트를 증정하고, 추첨을 통해 애플 아이패드, LG전자 스탠바이미 TV, 하나투어 여행사 상품권 등도 제공한다.





LX하우시스 관계자는 "이번 지인페스타는 가을 인테리어 성수기를 맞아 리모델링을 고려 중인 고객에게 LX 지인 인테리어 제품을 보다 합리적인 가격으로 구매할 수 있는 최고의 기회"라며 "앞으로도 다양한 판매 마케팅 활동을 펼쳐 나가겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

