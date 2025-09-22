제론셀베인, 프리미엄 선케어 솔루션 '셀베인 PDRN 데일리 선크림' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전문의약품 생산 기업 제론셀베인은 독자적 프리즘테크놀로지(Prism-T)를 기반으로 한 '셀베인 피디알엔 데일리 선크림(Cellvane PDRN Daily Suncreen)'을 출시했다고 22일 밝혔다.

AD

이번 신제품은 단순한 자외선을 넘어 남녀노소 사용 가능한 저자극으로 피부 장벽 강화와 보호를 동시에 실현하는 선케어 제품이다.

핵심 성분인 PDRN을 비롯해 17종의 아미노산과 제론셀베인이 개발한 히알루론산과 콜라겐을 결합시킨 하이브리드 신소재 '히알라겐'을 더해 피부 장벽 강화 및 극대화된 수분 보습 효과를 제공한다.

제품 성분으로는 아티초크잎, 녹차수, 오트밀 등 자연에서 온 보습 성분을 적용해 지친 피부에 휴식을 제공한다. 부드럽게 발리는 크림 제형과 자연스러운 톤업 효과로 화사한 피부 표현 및 민감한 피부도 안심할 수 있는 이중 차단을 동시에 기대할 수 있다.

'셀베인 PDRN 데일리 선크림'은 제품력 뿐만 아니라 환경적 가치까지 고려해 플라스틱 사용량을 70% 줄인 친환경 종이 포장재와 국제산림관리협의회(FSC) 인증을 받은 패키지를 사용했다는 게 특징이다.

김덕규 제론셀베인 대표는 "PDRN은 이미 의료 및 에스테틱 분야에서 효능이 검증된 핵심 바이오 소재"라며 "이번 선크림 출시를 시작으로 글로벌 시장 내 PDRN 기반 스킨케어 포트폴리오를 지속 확장할 것"이라고 전했다.





AD

이어 "단순한 화장품을 넘어 피부 과학의 새로운 기준을 제시한다는 슬로건에 걸맞게 글로벌 시장에서 차세대 프리미엄 선케어 브랜드로 자리매김할 것"이라며 "이번 제품은 사계절 내내 부담 없이 사용할 수 있는 산뜻한 질감으로 피부 본연의 건강을 지켜줄 것으로 기대된다"고 덧붙였다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>